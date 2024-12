Testamos frigobar retrô Brastemp: gela bem, decora a casa e está em oferta

A Brastemp renovou, em 2024, sua linha de frigobares retrô com quatro novas cores e acabamentos: rosa pastel (Rose Quartz), azul pastel (Blue Zircon), verde-escuro (Green Jasper) e branco (Classic White). O grande diferencial deles é o design inspirado nas geladeiras dos anos 50, que faz com que sejam desejados também como itens de decoração da casa.

Com preço cheio que pode beirar os R$ 3.000, nesta semana de Black Friday eles podem ser encontrados até pela metade deste valor, dependendo da cor. Passamos três meses com o modelo cor-de-rosa e contamos a seguir se vale a pena o investimento.

O que tem de bom?

Design elegante e exclusivo. O visual vintage é, sem dúvidas, o que mais chama atenção neste frigobar. E se tornou icônico da Brastemp —você bate o olho e sabe qual é o produto. Até o logotipo na porta é o que a marca utilizava antigamente. Os quatro pés palito metálicos, acompanhando o tom do puxador, dão um ar sofisticado (além de facilitar a limpeza do chão).

Além da utilidade para gelar alimentos e bebidas, ele vira um objeto decorativo por si só, sendo ideal para a sala, o quarto e até o escritório, para receber pessoas com estilo. A empresa tem incentivado novos usos, como para guardar cosméticos e itens de skincare.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

8 cores lindas. As novas cores, com nomes inspirados em pedras, acompanham um bonito acabamento matte texturizado (com exceção do branco, que é liso). Testamos o modelo Rose Quartz, um rosa queimado quase puxando para o lilás, com os detalhes (pés, puxador e logo vintage Brastemp) em cobre. Muito elegante e delicado, combina com diversos ambientes, por não ser uma cor tão chamativa. Achei que ficou muito bem com as paredes verdes da minha sala.

As novas opções se juntam a outras quatro que já existiam na linha: preto (Classic Black), azul-escuro (Midnight Blue), vermelho (Classic Red) e vinho (Marsala Wine). Essa última é uma das minhas favoritas, com detalhes prata e pintura de acabamento metálico, e está com um bom desconto.

Espaço bem distribuído. As divisões internas do refrigerador também foram reformuladas, em todas as cores, para facilitar a organização. A gaveta plástica deu lugar a um cesto cromado, ideal para armazenar frutas e outros itens pequenos. Os novos compartimentos para latas na porta são modulares, ou seja, podem ser removidos ou trocados de posição.

Eles têm 48 cm de largura, 55 cm de profundidade e 81 cm de altura (contando os 16 cm dos pés).

Imagem: Brastemp

Boa capacidade. São 76 litros, suficientes para armazenar bebidas e alimentos em pequenas porções. Deixei o frigobar na sala com água com gás, vinho, latas de refrigerante e até queijos e chocolates, para receber visitas.

A parte do freezer é bem reduzida, como em qualquer frigobar, com 8 litros. A ideia nem é armazenar grandes alimentos congelados. Além de gelo (forminha para nove cubos inclusa), em algum momento também deixei uma pequena embalagem de sorvete e ele manteve a textura.

Gela bem e não acumula gelo. Latas de cerveja ou de refrigerante ficam geladas em cerca de uma hora, assim como aconteceria em uma geladeira. Para fazer gelo, também foi mais ou menos esse tempo. O freezer tem tecnologia de degelo Cycle Defrost que, segundo a empresa, exige descongelamento apenas duas vezes ao ano.

Econômico. O consumo de energia é, assim como nos demais modelos da lista, de 16.8 kwh/mês, com certificação A+ de eficiência energética. Não notei diferença significativa na minha conta de luz.

Imagem: Brastemp

Pontos de atenção

Não substitui uma geladeira. Há frigobares maiores, que são praticamente uma pequena geladeira —eu inclusive já vivi apenas com um deles por alguns anos quando morava em um apartamento menor. Mas não é o caso deste modelo, que tem um tamanho reduzido, porém ideal para o que propõe: ser um complemento na sala ou no quarto.

Preço alto. As diferentes cores têm preços diferentes, que podem beirar os R$ 3.000, principalmente as mais novas —mas até elas estão com desconto. Para quem quer gastar menos, as clássicas, como branco e vermelho, costumam ter preços menos salgados.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar?

Esta linha é sucesso de vendas há anos, tanto pelo estilo quanto pela qualidade da marca. O frigobar retrô da Brastemp tem um visual muito diferente dos concorrentes, e essa exclusividade por si só já justifica a compra para algumas pessoas. Ele realmente dá um toque de cor e personalidade ao ambiente onde estiver.

Seja para deixar na sala, no quarto ou closet, em uma varanda gourmet, ou mesmo no escritório, é uma boa compra para quem gosta de decoração e está disposto a investir. Além de lindo, ele funciona muito bem para refrigerar, apesar da capacidade não muito grande.

Se você sempre quis ter um, mas não queria pagar tanto, esta é uma boa oportunidade, com descontos em todas as cores (umas mais que outras, caso não faça questão de uma específica).

