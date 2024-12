Protestos na Geórgia se espalham enquanto premiê desafia condenação dos EUA

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - Manifestantes se reuniram na capital da Geórgia pela quarta noite consecutiva neste domingo e houve sinais de que a oposição estava se espalhando por todo o país em relação à decisão do governo de suspender as negociações sobre a adesão à União Europeia.

O país de 3,7 milhões de habitantes tem visto meses de tensão crescente entre o partido governista Sonho Georgiano e os oponentes que o acusam de seguir políticas cada vez mais autoritárias, antiocidentais e pró-russas.

A crise se aprofundou desde o anúncio de quinta-feira de que o governo congelará as negociações com a UE por quatro anos, com milhares de manifestantes pró-UE enfrentando a polícia armada com gás lacrimogêneo e canhões de água.

Os manifestantes se reuniram novamente em Tbilisi na noite deste domingo, na avenida central Rustaveli. Fora da capital, a agência de notícias georgiana Interpress disse que os manifestantes bloquearam uma estrada de acesso ao principal porto comercial do país, na cidade de Poti, no Mar Negro.

A mídia georgiana relatou protestos em pelo menos oito cidades e vilas. O canal de TV oposicionista Formula mostrou imagens de pessoas em Khashuri, uma cidade de 20 mil habitantes na região central da Geórgia, jogando ovos no escritório local do Sonho Georgiano e arrancando a bandeira do partido.

A União Europeia e os Estados Unidos estão alarmados com o que consideram ser o afastamento da Geórgia de um caminho pró-ocidental e o retorno à órbita da Rússia. O Sonho Georgiano diz que está agindo para defender a soberania do país contra interferências externas.

"ABISMO ESCURO'

A Rússia está acompanhando de perto os acontecimentos. O oficial de segurança Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, disse que uma tentativa de revolução estava ocorrendo e escreveu no Telegram que a Geórgia está "se movendo rapidamente pelo caminho ucraniano, em direção ao abismo escuro". Normalmente, esse tipo de coisa acaba muito mal."

O próprio Kremlin ainda não comentou os últimos acontecimentos na Geórgia, mas há muito tempo acusa o Ocidente de fomentar revoluções em países pós-soviéticos que Moscou ainda considera como parte de sua esfera de influência.

O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, rejeitou as críticas dos Estados Unidos, que condenaram o uso de "força excessiva" contra os manifestantes.

"Apesar da violência sistemática mais pesada aplicada ontem pelos grupos violentos e seus instrutores estrangeiros, a polícia agiu em um padrão mais alto do que os americanos e europeus e protegeu com sucesso o Estado de outra tentativa de violar a ordem constitucional", disse ele a jornalistas.

Kobakhidze também ignorou o anúncio feito por Washington no sábado de que estava suspendendo uma parceria estratégica com a Geórgia. Ele disse que se tratava de um "evento temporário", e que a Geórgia conversará com o novo governo do presidente eleito Donald Trump quando o bilionário assumir o cargo em janeiro.

Aprofundando a crise constitucional no país, a presidente afastada Salome Zourabichvili - uma crítica do governo e forte defensora da adesão da Geórgia à UE - disse no sábado que se recusará a deixar o posto quando seu mandato terminar no final deste mês.

Zourabichvili disse que permanecerá no cargo porque o novo Parlamento - escolhido em outubro em eleições que, segundo a oposição, foram fraudadas - era ilegítimo e não tinha autoridade para nomear seu sucessor.

Kobakhidze disse que entende o "estado emocional" de Zourabichvili. "Mas é claro que em 29 de dezembro ela terá que deixar sua residência e entregar esse prédio a um presidente legitimamente eleito", disse ele.

"AGENTES ESTRANGEIROS"

Centenas de diplomatas e funcionários públicos assinaram cartas abertas protestando contra o fato de que a suspensão das negociações com a UE é ilegal, pois o objetivo de aderir ao bloco está consagrado na constituição da Geórgia. Kobakhidze confirmou que o embaixador em Washington está entre os vários diplomatas seniores que haviam se demitido.

O Ministério das Relações Exteriores da Geórgia afirmou em um comunicado que os países estrangeiros estão tentando "interferir no funcionamento das instituições de um Estado soberano" e que isso é inaceitável.

Durante a maior parte do período desde o colapso da União Soviética em 1991, a Geórgia se inclinou fortemente para o Ocidente e tentou afrouxar a influência da Rússia, para a qual perdeu uma breve guerra em 2008. A Otan prometeu uma eventual adesão do país à aliança e, no ano passado, a Geórgia tornou-se candidata oficial à entrada na UE.

Mas os oponentes internos e os governos ocidentais estão cada vez mais preocupados com o fato de que o Sonho Georgiano tem a intenção - apesar de suas negações - de abandonar esse curso. Em junho, foi promulgada uma lei que obriga as ONGs a se registrarem como "agentes estrangeiros" se receberem mais de 20% de seu financiamento do exterior. Em setembro, o Parlamento aprovou uma lei que restringe os direitos LGBT.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, que assumiu o cargo neste domingo, expressou solidariedade aos manifestantes. "Apoiamos o povo georgiano e sua escolha por um futuro europeu", postou ela no X.

"Condenamos a violência contra os manifestantes e lamentamos os sinais do partido governista de não seguir o caminho da Geórgia para a UE e o retrocesso democrático do país. Isso terá consequências diretas do lado da UE."