Presidente sírio promete usar a força para eliminar 'terrorismo'

O presidente da Síria, Bashar al Assad, prometeu neste domingo (1º) que recorrerá à força para eliminar "o terrorismo", informou um meio de comunicação oficial, após uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamistas.

"O terrorismo só entende a linguagem da força, e é com esta linguagem que vamos acabar com ele e eliminá-lo, quaisquer que sejam seus apoiadores e promotores", disse Assad, citado pela agência de notícias oficial Sana, em declarações durante uma chamada telefônica com uma autoridade da Abkhazia, uma região separatista pró-russa da Geórgia.

mam/lar/lg/anr/hme/es/an/yr

© Agence France-Presse