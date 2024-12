ONG diz que milícias pró-turcas tomaram controle de cidade síria das forças curdas

Uma ONG de monitoramento da guerra na Síria informou que milícias pró-turcas tomaram das forças curdas uma cidade estratégica no norte do país, neste domingo (1º), durante combates simultâneos à ofensiva de grupos rebeldes contra o regime do presidente Bashar al Assad.

Os combatentes pró-turcos "tomaram a cidade de Tal Rifaat", próxima à fronteira turca, além de várias aldeias próximas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH, com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de informantes na Síria, havia relatado pouco antes que facções pró-turcas mataram membros das forças governamentais e atacaram combatentes curdos na província de Aleppo, em uma operação iniciada no sábado para cortar as linhas de abastecimento curdas.

O relatório indica que as comunicações estão interrompidas com as áreas majoritariamente curdas, o que levanta temores de possíveis "massacres" contra essa população.

Tal Rifaat está localizada cerca de 20 km ao sul da fronteira com a Turquia e é cercada por regiões controladas por forças pró-turcas ou pelo Exército sírio.

A área frequentemente é palco de confrontos regulares entre as forças apoiadas pela Turquia e os combatentes curdos, que são classificados como "terroristas" pelas milícias leais a Ancara.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou várias vezes lançar uma ofensiva contra esse território.

