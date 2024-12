Olympique de Marselha vence Monaco e vira vice-líder do Francês

O Olympique de Marselha venceu o Monaco de virada por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Vélodrome, e tirou a vice-liderança do time do Principado no jogo que encerrou a 13ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando em casa, o Olympique saiu atrás no com o gol do russo Alexandre Golovine no final pouco antes do intervalo (41'), mas no início do segundo tempo o brasileiro Luis Henrique deixou tudo igual (53').

Já na reta final, um pênalti convertido pelo inglês Mason Greenwood (89') deu a vitória ao time de Marselha, que alcança a pontuação do Monaco (26 pontos), mas fica com a segunda posição por ter o melhor saldo de gols (+12 contra +10).

O líder isolado continua sendo o Paris Saint-Germain, com sete pontos de vantagem, mesmo depois do empate de sábado com o Nantes (1 a 1) no Parque dos Príncipes.

O quarto colocado na tabela é o Lille (23 pontos), que neste domingo empatou fora de casa com o Montpellier em 2 a 2.

Na sequência aparece o Lyon (5º), que mais cedo goleou o Nice por 4 a 1, com direito a hat-trick do experiente atacante Alexandre Lacazette, capitão da equipe.

Em outros resultados do dia, o Toulouse venceu o Auxerre por 2 a 0 e o Angers bateu o Le Havre por 1 a 0.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Reims - Lens 0 - 2

- Sábado:

Rennes - Saint-Etienne 5 - 0

Brest - Strasbourg 3 - 1

PSG - Nantes 1 - 1

- Domingo:

Montpellier - Lille 2 - 2

Toulouse - Auxerre 2 - 0

Lyon - Nice 4 - 1

Le Havre - Angers 0 - 1

Olympique de Marselha - Monaco 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 33 13 10 3 0 37 11 26

2. Olympique de Marselha 26 13 8 2 3 29 17 12

3. Monaco 26 13 8 2 3 22 12 10

4. Lille 23 13 6 5 2 21 13 8

5. Lyon 22 13 6 4 3 23 17 6

6. Nice 20 13 5 5 3 24 16 8

7. Lens 20 13 5 5 3 15 12 3

8. Auxerre 19 13 6 1 6 21 21 0

9. Reims 18 13 5 3 5 20 18 2

10. Toulouse 18 13 5 3 5 15 14 1

11. Brest 16 13 5 1 7 19 23 -4

12. Rennes 14 13 4 2 7 18 19 -1

13. Strasbourg 13 13 3 4 6 22 27 -5

14. Angers 13 13 3 4 6 14 21 -7

15. Saint-Etienne 13 13 4 1 8 11 30 -19

16. Le Havre 12 13 4 0 9 10 24 -14

17. Nantes 11 13 2 5 6 15 20 -5

18. Montpellier 8 13 2 2 9 13 34 -21

