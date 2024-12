Novo museu em SP tem carro a manivela e 'máquina' de 007; veja 10 destaques

O Museu Carde, localizado em Campos do Jordão (SP), abriu as portas nessa semana após anos de expectativa sobre seu acervo. O local, cujo nome é o acrônimo de Carro, Arte, Design e Educação, traz um acervo recheado de raridades.

O UOL Carros listou 10 modelos imperdíveis presentes no local:

1- Aston Martin DB5 1964

Imagem: Divulgação

Um dos mais belos da marca britânica, o DB5 é a evolução do DB4, com design assinado pelo estúdio italiano Touring. O esportivo ostentava um potente motor de seis cilindros em linha de 4 litros e tripla carburação. O conjunto gerava 282 cavalos de potência e chegava à velocidade máxima de 230 km/h.

Sua fama, contudo, veio do cinema: foi o automóvel escolhido pelo agente 007 da franquia James Bond. Das 1.059 unidades produzidas entre 1963 e 1965, apenas 180 tiveram a direção à esquerda.

2- Cord L-29 Cabriolet 1931

Imagem: Divulgação

Do mesmo dono das icônicas marcas Auburn e Duesenberg, Errett Lobban Cord decidiu no final dos anos 20 construir seu próprio veículo. O L-29 foi considerado inovador pela tração dianteira, motor Lycoming de oito cilindros em linha de 125 cavalos, carroceria de perfil baixo e direção estável.

Disponível nas versões Sedan, Brougham, Phaeton Sedan e Cabriolet custavam entre US$ 3.095 e US$ 3.295. Mas foi considerado caro pelo mercado conservador e apenas 5.010 unidades foram emplacadas até 1932.

3- De Dion-Bouton Type G 1902

Imagem: Divulgação

O automóvel mais antigo emplacado no Brasil e também o mais antigo do acervo até lembra uma carruagem. Ao invés de volante, traz uma manivela. Sua configuração vis-à-vis permite que passageiros fiquem de frente um para o outro.

Equipado com motor de um cilindro a gasolina e transmissão por corrente, chegava a 30 km/h de velocidade máxima, um feito naqueles tempos.

4- Duesenberg Model J Limousine 1930

Imagem: Divulgação

Destinado à elite norte-americana, o Duesenberg era o modelo mais potente e caro já produzido nos EUA, queridinho das estrelas de Hollywood e nobreza europeia. Custava US$ 8.500 (somente chassi e partes mecânicas). Sua carroceria artesanal poderia superar US$ 10 mil.

A unidade em exposição, para sete ocupantes, tem motor de oito cilindros em linha, 6.9 de 265 cavalos e velocidade máxima de 190 km/h. Vinte foram produzidos com acabamentos únicos, dos quais apenas quatro restaram para contar história.

5- Ferrari 365 GTB/4 Berlinetta 1971

Imagem: Divulgação

Essa rara Ferrari pintada na cor prata recebeu o apelido de Daytona pela imprensa europeia da época por causa do triplo pódio conquistado no circuito norte-americano em 1967. Suas linhas fluidas e dinâmicas desenhadas por Pininfarina simbolizavam uma ruptura ao estilo de modelos angulares de Maranello.

A 365 GTB era equipada com motor dianteiro V12 de 4,4 litros de 352 cavalos de potência e câmbio manual de cinco marchas. Foi considerado o carro de produção em mais rápido do mundo e teve 1.383 unidades construídas entre 1968 e 1973.

6- Isotta Fraschini Tipo 8ª Cabriolet D'Orsay 1925

Imagem: Divulgação

Desenhado pela milanesa Carrozzeria CastagnaÁpice, da sofisticação automotiva italiana, era equipado com motor de oito cilindros em linha de 7,4 litros que gerava 110 cavalos de potência, capaz de atingir 140 km/h de velocidade final.

A unidade em exposição é a de número #810. À época, custava 120 mil liras o que incluía apenas chassi e componentes mecânicos. O comprador ainda teria de arcar com as despesas da carroceria, construída artesanalmente e exclusiva.

7- Lincoln Model K 1938

Imagem: Divulgação

Fundada em 1917 e adquirida por Henry Ford nos anos 20, tornou-se a marca de luxo da Ford. O exemplar exposto é apenas um de cinco produzidos com a configuração Touring para sete ocupantes e conta com carroceria Willoughby, de Nova York.

Sob o capô, ostenta um V12 de 150 cavalos de potência. Foi encomendado pelo ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, e serviu ilustres autoridades, como Getúlio Vargas, Charles de Gaulle, Rainha Elizabeth II e o Papa João Paulo II, entre outras.

8- Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957

Imagem: Divulgação

A versão roadster (conversível de dois lugares) do Gullwing tinha motor de seis cilindros em linha 3.0 de 215 cavalos de potência. Era capaz de atingir velocidade máxima de 250 km/h.

Construído com portas convencionais, teve sua estrutura modificada em relação ao "asas de gaivota" para facilitar a dirigibilidade e proporcionar mais conforto. Apenas 618 unidades ano 1957 foram produzidas.

9- Voisin C3L Coupé Chauffeur Limousine 1927

Imagem: Divulgação

Único exemplar no mundo, foi recentemente vendido em um leilão pela família que o adquiriu novo. Apesar a aparência, está em ótimo estado de preservação e originalidade e não foi restaurado.

Criado pela firma parisiense Belvallette, tem como destaque é o engenhoso sistema retrátil da janela dianteira. Era equipado com motor de quatro cilindros e 80 cavalos de potência, capaz de levá-lo a 115 km/h de velocidade final.

10- Volkswagen Tipo 15 (conversível) 1958

Imagem: Divulgação

Em 18 de novembro de 1959, a Volkswagen inaugurou sua primeira planta fora da Alemanha: a fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Para a solenidade de início de produção nacional do Fusca, que contaria com a presença de Juscelino Kubitscheck, foi trazido um modelo alemão conversível com motor 1200 e carroceria Karmann.

Foi nesse Fusca, exposto no Carde e de precioso valor histórico, que o então presidente da República desfilou acompanhado dos presidentes da Volks alemã, Heinrich Nordhoff, e da Volks brasileira, Friedrich Schultz-Wenk.

