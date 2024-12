Motorista de Porsche atropela ciclista na zona oeste de SP

Um homem de 23 anos que estava em uma bicicleta ficou ferido após ser atropelado pelo motorista de um Porsche na manhã deste domingo (1º), na Avenida Pedroso de Morais, em Pinheiros, zona oeste da capital.

O motorista do veículo permaneceu no local e a vítima foi levada ao Hospital das Clínicas, onde se encontra em observação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares realizavam patrulhamento quando se depararam com o ocorrido e realizaram o teste do bafômetro no motorista, que teve resultado negativo. Ele foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado.

Ainda de acordo com a SSP, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), onde as circunstâncias do evento estão sendo apuradas.

A pasta confirmou ter se tratado de atropelamento, segundo consta no boletim de ocorrência. Os nomes do ciclista e do motorista do Porsche não foram divulgados.

Trânsito cada vez mais letal

De janeiro a outubro deste ano, 869 pessoas morreram no trânsito na capital paulista, segundo informações do Infosiga, sistema de monitoramento de acidentes do governo estadual.

Desse total, mais de um terço (308) foram mortes de ciclistas, sendo 169 por colisão, 31 por choque e 9 por atropelamento. O restante da causa das mortes foi classificado como "outros" e "não disponível".

Em abril, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, também no volante de um Porsche, matou um motorista de aplicativo de 52 anos após colidir com a traseira de seu Renault Sandeiro, no Tatuapé.

Após outros casos semelhantes ocorridos no País, a montadora se manifestou em agosto para reafirmar "seu comprometimento com a segurança nas vias públicas e o respeito às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro".