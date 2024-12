Mortos em confrontos sectários no Paquistão já passam de 130

Por Mushtaq Ali e Charlotte Greenfield

PESHAWAR, Paquistão (Reuters) - Confrontos sectários mortais continuaram no distrito de Kurram, no noroeste do Paquistão, neste domingo apesar de uma tentativa de cessar-fogo no final da semana passada, disseram as autoridades locais, com o número de mortos agora acima de 130.

Kurram, próximo à fronteira com o Afeganistão, tem sido um foco de tensões sectárias há décadas. Elas se espalharam em uma nova onda de ataques no mês passado, quando confrontos entre sunitas e xiitas deixaram dezenas de mortos.

Wajid Hussain, funcionário da administração do distrito, disse que 133 pessoas foram mortas em ataques na última semana e meia.

"A administração do distrito e outras autoridades relevantes iniciaram esforços para acabar com os confrontos entre as duas comunidades, mas ainda não há avanços", disse ele.

Uma equipe do governo paquistanês mediou um acordo de cessar-fogo de sete dias entre os grupos rivais no último domingo. Muçulmanos xiitas e sunitas armados têm se envolvido em rivalidades tribais e sectárias há décadas por causa de terras e outras disputas locais em Kurram.

As autoridades provinciais calculam o número de mortos em 97, sendo que 43 pessoas foram mortas no ataque inicial, quando homens armados abriram fogo contra motoristas, em sua maioria xiitas, e o restante foi morto em confrontos de retaliação.

O ministro-chefe da província de Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Khan Gandapur, visitou a área no sábado para uma grande reunião de anciãos e líderes tribais.

"Qualquer pessoa que pegar em armas será tratada como terrorista e seu destino será o de um terrorista", disse Gandapur, de acordo com uma declaração de seu gabinete na noite de sábado, acrescentando que as forças de segurança permanecerão na área.

Moradores e autoridades disseram que a principal rodovia que liga a maior cidade de Kurram, Parachinar, à capital da província, Peshawar, estava bloqueada, o que criou dificuldades para a transferência de feridos para os hospitais.

"Nossa equipe médica está trabalhando 24 horas por dia para realizar cirurgias devido aos desafios de encaminhar pacientes para hospitais maiores em Peshawar e em outros lugares", disse o médico Syed Mir Hassan, do hospital distrital de Parachinar.

Mir acrescentou que, no momento, equipes de socorro estão tratando cerca de 100 pacientes feridos e que receberam 50 corpos durante a violência.