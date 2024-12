Lille festeja 80 anos com a presença de jogadores e ex-atletas brasileiros

Clube do norte da França preparou grande festa para festejar 80 anos. A celebração foi com uma vitória de 1 a 0 sobre o Rennes pela 12 rodada do campeonato francês na presença jogadores e ex-atletas que fizeram história com o time.

Com Marco Martins, enviado especial a Lille

Em oito décadas de existência, o Lille tem uma lista de conquistas nacionais e europeias. Foram quatro títulos de campeão francês, 6 Copas da França, 1 troféu dos Campeões e cinco vezes campeão da 2ª divisão, além de um título da antiga Copa Intertoto da Uefa.

Vários jogadores brasileiros contribuíram para essa trajetória de um dos times mais populares do norte da França. O primeiro a desembarcar foi o atacante Walquir Mota, em 1992, quando o time ainda buscava um lugar na elite do futebol francês. Em seguida, outro atacante, Neném, ficou alguns meses no Lille antes da chegada do primeiro zagueiro, Rafael Schimtz.

O catarinense de Blumenau foi um dos brasileiros que mais defendeu a camisa vermelha do clube. Rafael chegou em 2001, quando a equipe voltava à 1ª divisão, e atuou como zagueiro por quase seis anos na equipe, até 2007. "O Lille foi ao Brasil me ver jogar e uma semana depois eu já estava na França. Foi muito rápido", recorda. "Não foi nada fácil no começo, mas tinha o objetivo de ter uma carreira brilhante. O Lille foi e é o meu time do coração", afirma.

Presente na festa dos 80 anos no estádio, Rafael Schimtz, já aposentado dos gramados, falou também da emoção de rever ex-companheiros e amigos que deixou no clube. "Recebi o convite e não poderia deixar de vir. Alguns jogadores fazia 20 anos que a gente não se via. E hoje, ver a potência que o clube se tornou é muito gratificante", afirma.

Assim como Rafael, Túlio de Melo foi um dos maiores nomes do Brasil no Lille, onde ficou por seis temporadas. Ele conquistou com o Lille um campeonato francês e uma Copa da França na temporada de 2010/2011 e se tornou um dos artilheiros com 40 gols em 136 jogos.

Atualmente, dois brasileiros vestem a camisa vermelha dos "dogues", como são conhecidos os jogadores que atuam no time. O zagueiro central Alex Sandro, que chegou em 2022 e o zagueiro Ismaily. Depois de oito temporadas no Chaktior Donestk da Ucrânia, o lateral esquerdo Ismaily chegou ao Lille em 2022, tornando-se o décimo sexto brasileiro a atuar no time. Ismaily, que voltou recentemente aos treinos após se recuperar de uma lesão no joelho direito no final de agosto, também participou da celebração e comentou a boa fase do time.

Atualmente, o Lille é o quarto colocado no campeonato francês e faz bonito na Liga dos Campeões, e está na 12 colocação, com um empate, uma derrota e três vitórias, entre elas contra Real Madrid, interrompendo uma sequência de 36 jogos invictos do atual campeão da competição.

"Pode surpreender muita gente, mas isso é resultado do nosso trabalho diariamente. Estamos convencidos de que temos uma equipe forte e competitiva", afirma.

Capitão histórico do Lille

Entre os ex-jogadores presentes na festa dos 80 anos, o português José Fontes tem seu lugar na lista de um dos maiores nomes da história do clube. Foram 196 jogos em cinco temporadas, dois títulos nacionais, sendo o último deles, em 2021, com a faixa de capitão.

Aos 39 anos e atuando na Casa Pia, de Portugal, José Fontes se emocionou no reencontro com a cidade e o ex-clube. "Sempre é especial regressar, receber todo esse carinho e ver as pessoas querendo falar contigo. É uma cidade e um clube que eu adoro e que me marcou bastante", afirmou.