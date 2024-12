Governo da Síria perde controle de Aleppo; EUA culpam 'dependência da Rússia e do Irã'

O governo do presidente sírio Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, pela primeira vez desde o início do conflito na Síria, informou uma ONG neste domingo (1º).

O grupo Hayat Tahrir al Sham, uma antiga filial síria da Al Qaeda, e outras facções rebeldes aliadas "controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Pela primeira vez desde o início do conflito [...] a cidade de Aleppo sai do controle das forças do regime sírio", afirmou Rahman.

Na quarta-feira, uma coalizão de grupos rebeldes dominada por islamistas lançou uma ofensiva relâmpago no norte da Síria contra as forças do governo, que são apoiadas por Rússia e Irã.

A operação coincidiu com a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah no vizinho Líbano, após dois meses de guerra aberta.

Estados Unidos culpam Rússia e Irã

O governo dos EUA reconheceu ainda no sábado (30) a tomada total de controle de Aleppo por parte dos rebeldes.

A "dependência da Síria em relação à Rússia e ao Irã", juntamente com sua recusa em avançar com um processo de paz delineado em 2015 pela ONU, "criaram as condições que estão se desenrolando agora", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, em um comunicado.

"Ao mesmo tempo, os Estados Unidos não têm nada a ver com esta ofensiva, liderada pelo Hayat Tahrir al Sham, uma organização designada terrorista", acrescentou.