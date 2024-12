Ela cuida das redes sociais de um cavalo: 'Mostro até o xampu matizador'

Mariana Menezes, 29, trabalha com o marketing digital de vários artistas, entre eles a dupla Fernando & Sorocaba. Mas, desde julho, sua rotina mudou quando ganhou um novo cliente: o Chicowhiz, um cavalo Palomino Stallion que pertence a Sorocaba.

Atualmente com quase 70 mil seguidores no TikTok e 50 mil no Instagram, Chicowhiz tem uma vida que é de pura mordomia —e cabe a Mari registrar tudo.

"O vídeo do desembarque dele no Brasil viralizou. Chegou a quatro milhões de visualizações. Quando Sorocaba viu, pediu para eu assumir as redes sociais do animal", disse ao UOL.

Casa de dois andares

Chicowhiz não mora em um estábulo. Ele tem uma casa, extremamente luxuosa, de dois andares. Sua baia, com água e alimento, onde ele dorme, está de frente para uma sala com poltronas, TV e lareira.

No andar superior, Sorocaba planeja construir um estúdio. O vídeo com um tour pela casa chegou a mais de um milhão de visualizações.

Menezes não era familiarizada com o universo dos cavalos. Para se tornar a voz de Chicowhiz nas redes, precisou pesquisar.

Eu entendo de marketing, não de cavalos [risos]. Precisei aprender o que era importante para ele. Desde o que come até como se comporta. Vi ele comendo um negocinho recentemente e perguntei o que era. Me falaram que era alfafa. Não conhecia.

Mariana Menezes

Para isso, ela conta com o apoio dos profissionais que cercam o Chicowhiz. "Pergunto para os tratadores e tiro várias dúvidas com eles. É algo muito longe da minha realidade, tudo é novidade."

O público de Chicowhiz nas redes é bem diverso: tem os amantes de cavalo, que entendem tudo sobre eles, e aqueles que só acham o animal bonito de ver.

"Alguns perguntam coisas mais técnicas, como qual a estatura, o que ele come, como é o treino e a genética. Mas o público raiz da internet só acha bonito e gosta de ver os vídeos, do xampu a ele correndo", explica.

Mesmo tão envolvida no universo, Menezes admite: cavalos não são suas maiores paixões. "Mas hoje consigo identificar as diferenças entre raças de cavalo, por exemplo."

Estrela das câmeras

Assim como qualquer outro famoso ou marca, Chicowhiz tem um planejamento de conteúdo mensal, dividido por dias e editorias previamente pensadas. "Quando vou gravar, faço uma lista de tudo o que quero publicar naquele mês. Seleciono referências e aprovo com o Sorocaba", explica Menezes.

Na última vez, ela teve uma ideia que não era viável sem treinamento.

"Queria que ele subisse na carroceria de uma caminhonete. Tinha visto um cavalo fazer isso em outro vídeo. Aí me explicaram que seria necessário ensinar para o Chicowhiz como fazer. Não era simplesmente chegar lá e chamar."

Chicowhiz Imagem: Alvaro Maya

Até os cuidados "com beleza" do cavalo viram pauta.

"Um dia, cheguei na fazenda e ele estava tomando banho. Daí já quis saber os produtos que ele usa. E tem curiosidades, sabe? Por exemplo, aplicam um xampu matizador, como aqueles pensados para cabelo loiro, para os pelos não ficarem amarelados."

A social media capta conteúdos em Sorocaba (SP) uma vez ao mês, já que fica alocada em um escritório na capital paulista. "Trabalho para outros artistas também e a organização com eles funciona da mesma forma", conta.

Menezes, às vezes, está acompanhada de fotógrafos e cinegrafistas. Em outras, faz tudo sozinha mesmo. "Gravo com o meu celular e, quando chego em casa, edito e deixo pronto. Produzir vídeos todos os dias é complicado pela rotina corrida."

Trabalho é trabalho

Mariana Menezes é social media do cavalo do Sorocaba, que faz dupla com o Fernando Imagem: Acervo pessoal

Para Menezes, trocar as redes sociais de um cantor aclamado pelo público —ela já trabalhou para o Luan Santana, por exemplo— pelas de um cavalo não muda muito a maneira de trabalhar. A estratégia e objetivos são os mesmos.