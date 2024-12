Em meio a cortes do governo, Marinha posta vídeo e pergunta: 'Privilégios?'

Três dias após o anúncio de cortes nas despesas das Forças Armadas e outros setores do governo, incluindo a retirada de benefícios considerados "privilégios", um vídeo da Marinha para incentivar jovens a ingressarem na carreira questionou, neste domingo (1º), se a vida militar tem "privilégios".

O que aconteceu

No vídeo, jovem militar pergunta: "Privilégios? Vem pra Marinha". O vídeo de 1 minuto e 16 segundos compara as atividades de jovens que atuam na Marinha e dos que estão fora das Forças Armadas. As imagens celebram o Dia do Marinheiro, comemorado apenas no próximo dia 13. O UOL pediu esclarecimentos à assessoria da Marinha e aguarda um posicionamento.

Lula se reuniu ontem (30) com ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Na véspera da divulgação do vídeo, os comandantes militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram para discutir a "tesourada" de R$ 2 bilhões nas Forças Armadas. As mudanças fazem parte de um pacote de corte de gastos em todo o governo anunciado na quinta-feira (28), em que o Ministério da Fazenda pretende economizar R$ 70 bilhões.

A reunião de Lula como Múcio e os militares aconteceu no Palácio da Alvorada e durou duas horas. Segundo o UOL apurou, os comandantes Marcos Olsen (Marinha), Tomás Paiva (Exército) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica) disseram ao presidente que precisam discutir a definição da idade mínima e que concordam com quase todas as mudanças propostas pelo Ministério da Fazenda. São elas:

definição de idade mínima para poder entrar na reserva remunerada;

fim do pagamento de pensão a familiares de militares expulsos das Forças;

contribuição de 3,5% do salário para o Fundo de Saúde;

fim da transferência de pensão para dependentes.

Privilégios não são oferecidos a outras carreiras. Mesmo antes da reforma previdenciária de 2019, esses benefícios já eram considerados privilégios por especialistas porque não se aplicam a outras carreiras na iniciativa privada e no setor público.

Militares avaliam os benefícios como compensação aos riscos da atividade. O vídeo publicado hoje exibe as dificuldades encaradas por marinheiros e fuzileiros.

Na conversa com Lula, os militares pediram que a idade mínima seja aplicada de maneira gradual, com regra de transição. A ideia seria "não dar problema no futuro", disse uma fonte ao UOL. O Exército falou em "discutir ajustes necessários"