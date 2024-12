Comitê de negociação do tratado internacional sobre plásticos pede 'mais tempo' para alcançar acordo

Após uma semana de negociações em Busan, na Coreia do Sul, as autoridades não conseguiram chegar a um acordo para concluir a redação do primeiro tratado internacional sobre plásticos, disse Luis Vayas Valdivieso, presidente do comitê de negociação, diplomata que preside as negociações no domingo (1º). Valdivieso pede "mais tempo" e negociações são estendidas para datas ainda não definidas.

Célio Fioretti, correspondente da RFI em Busan

Após uma semana de negociações que deveriam concluir dois anos de trabalho em um acordo para reduzir a poluição plástica, ficou claro que as tratativas fracassaram. Luis Vayas Valdivieso, presidente do comitê de negociação, anunciou na abertura da sessão plenária que era necessário mais tempo para chegar a um acordo.

"Precisamos aproveitar o progresso que foi feito", referindo-se às conversações durante a semana. "Há um acordo geral para retomar a sessão em uma data posterior", afirma.

Um texto que é muito vago e indeciso

O texto atual ainda é muito vago e indeciso em muitos pontos, impossibilitando que os países membros cheguem a um acordo. Os países reunidos em Busan estão profundamente divididos quanto à questão do limite de produção de plástico. Essa medida está sendo pressionada pelos países vulneráveis e mais ambiciosos, mas bloqueada pelos países produtores de plástico.

Diante desse fracasso, será necessário reunir-se novamente para uma nova sessão de negociação. A data ainda não foi definida. As discussões deste domingo à noite em Busan devem estabelecer a estrutura para futuros acordos. Portanto, é preciso determinar se o texto, embora altamente imperfeito, representa uma base para futuros acordos após as negociações.

"É melhor não ter nada aqui do que um tratado fraco", disse o representante de Gana, Sam Adu-Kumi.

"Não vamos nos estressar, (...) vamos parar, adaptar o documento como ele está e agora procurar outra sessão", recomendou o senegalês Cheikh Sylla. "Nessa próxima sessão (de número 5.2), poderemos chegar a um acordo equilibrado".

Dois anos sem acordo sobre os plásticos

As discussões para a elaboração de um tratado vinculativo contra a poluição plástica estão em andamento há dois anos, com duas sessões de uma semana por ano. Porém, desde o início, um pequeno grupo de países produtores de petróleo, incluindo Arábia Saudita, Rússia e Irã, obstruiu as discussões. Eles acreditam que o futuro tratado deve abranger apenas o gerenciamento e a reciclagem de resíduos. Uma possibilidade da qual a maioria não quer ouvir falar. "Ruanda não pode aceitar um tratado sem força", disse a delegada de Ruanda, Juliet Kabera.

A África faz parte do grupo de países ambiciosos, e agora há cerca de cem deles que querem absolutamente que a redução da produção de plástico seja incluída no tratado, a fim de atacar a raiz do problema.

Os países africanos também estão pedindo a proibição dos produtos plásticos e aditivos químicos mais prejudiciais à saúde humana e à natureza.

Por fim, eles fizeram ouvir suas vozes sobre a questão da mobilização de fundos e da transferência de tecnologia, que é vital para que o continente possa desenvolver a coleta e o processamento de resíduos plásticos. Esses resíduos se acumulam nos litorais do continente e nas cidades, bloqueando principalmente os sistemas de esgoto.