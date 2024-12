Com a suspensão de ajuda humanitária da ONU em Gaza, diplomacia alemã exige que Israel facilite acessos

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (Unrwa) anunciou no domingo (1º) a suspensão da entrega de ajuda à Faixa de Gaza através da passagem Kerem Shalom, que dá acesso ao sul do território palestino, pois a entrega havia se tornado "impossível". Israel controla a passagem desde o início de maio deste ano. Berlim afirmou que Israel não tem "nenhuma desculpa" para impedir a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

"Estamos suspendendo a entrega de ajuda através de Kerem Shalom, o principal ponto de passagem para a ajuda humanitária em Gaza", uma 'decisão difícil (...) em um momento em que a fome está piorando rapidamente' no território que foi dilacerado pela guerra por quase 14 meses, disse o chefe da Unrwa, Philippe Lazzarini, na rede social X.

A maioria dos caminhões com ajuda humanitária entra pela passagem de Kerem Shalom, na fronteira entre Israel e o sul da Faixa de Gaza.

Israel não tem "nenhuma desculpa" para impedir a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, disse Tobias Lindner, ministro de Estado das Relações Exteriores da Alemanha, no domingo, na véspera de uma conferência sobre o assunto no Cairo.

Israel deve "finalmente cumprir suas promessas de facilitar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza e conceder acesso humanitário suficiente em todos os momentos", exigiu Lindner em uma declaração publicada antes de sua viagem ao Egito.

"Não há desculpa para isso. O direito de Israel à autodefesa é limitado pela lei humanitária internacional", enfatizou o diplomata.

A ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, fez comentários semelhantes no início de novembro, criticando Israel por fugir "constantemente" de seus compromissos.

Suspensão da ajuda da ONU foi anunciada mais cedo

Berlim, que recentemente aumentou suas entregas de armas a Israel, está buscando um equilíbrio cada vez mais difícil entre seu apoio histórico a Israel e seus pedidos de respeito à lei internacional no conflito do Oriente Médio que assola a Faixa de Gaza e se estende ao Líbano.

Na terça-feira, Annalena Baerbock saudou o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, vendo-o como "um raio de esperança para toda a região".

Apesar desse impulso em favor de outro cessar-fogo, desta vez entre Israel e o Hamas em Gaza, "ainda não chegamos lá", disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Joe Biden, no domingo.

O ataque do Hamas em solo israelense resultou na morte de 1.207 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais, incluindo reféns mortos ou que morreram em cativeiro.

O Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza anunciou no domingo um novo número de 44.429 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano, com pelo menos 47 pessoas mortas nas últimas 24 horas.

(com AFP)