Avião cai em rio e bombeiros buscam sobreviventes no Pará

Bombeiros do Pará entraram neste domingo (1º) no terceiro dia de buscas por sobreviventes de um acidente aéreo em Itaituba.

O que aconteceu

Aeronave caiu no rio Tapajós após decolar de Santarém. O monomotor EMB-710 tinha capacidade para tripulante e três passageiros e caiu perto do 53º Batalhão de Infantaria de Selva na sexta-feira (29).

Suspeita é de que avião tenha batido em fios de alta tensão antes de cair. A região está coberta por fumaças de queimadas que atrapalham a visibilidade no local. Ao UOL, a Equatorial, companhia de energia responsável pela região, afirmou que vistorias foram feitas no local "não identificou qualquer irregularidade ou interferência na rede elétrica que justificasse o contato da aeronave". Uma nova vistoria deve ser realizada na segunda-feira (2).

Destroços do avião foram encontrados no segundo dia de buscas. Uma mochila com documentos do piloto também foi retirada da água.

Corpo de Bombeiros não soube informar quantas pessoas estavam no avião. Em nota, a companhia disse que continua a busca por "sobreviventes" neste domingo, sem dar detalhes sobre o ocorrido. As buscas têm sido suspensas ao anoitecer e retomadas no nascer do sol.