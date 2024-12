Ucrânia diz que guerra danificou a maioria dos aeroportos civis

Kiev (Reuters) - Quinze dos aeroportos civis da Ucrânia foram danificados desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022, disse o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, à mídia local neste sábado.

A Ucrânia, que segundo o serviço de aviação estatal tem 20 aeroportos civis, está explorando caminhos para abrir parcialmente seu espaço aéreo. Ele está completamente fechado desde o início da guerra.

Atualmente, os ucranianos que desejam viajar para o exterior precisam ir para os países vizinhos por via rodoviária ou ferroviária para pegar voos. Para aqueles que vivem no leste, a viagem para fora da Ucrânia pode levar um dia inteiro.

"Realizamos uma avaliação de risco e determinamos as necessidades das forças de defesa aérea para abrir parcialmente o espaço aéreo", disse Shmyhal, segundo a agência de notícias local Ukrinform.

"As questões de segurança e a situação militar continuam sendo fundamentais para essa decisão", disse ele.

Shmyhal acrescentou que a Rússia atacou a infraestrutura portuária da Ucrânia quase 60 vezes nos últimos três meses, danificando ou destruindo quase 300 instalações e 22 embarcações civis.

Um sócio sênior da corretora de seguros Marsh McLennan disse à Reuters no início deste mês que a Ucrânia poderia reabrir o aeroporto na cidade de Lviv, no oeste do país, em 2025, se os reguladores o considerarem seguro e uma decisão política for tomada.

(Por Max Hunder)