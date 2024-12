PSG cede empate em casa com o Nantes; Rennes de Sampaoli goleia

Em sérios problemas na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain não passou de um empate em 1 a 1 com o Nantes neste sábado (30), no Parque dos Príncipes, pela 13ª rodada do Campeonato Francês, que teve a goleada do Rennes de Jorge Sampaoli sobre o Saint-Étienne por 5 a 0.

Apesar de deixar dois pontos escaparem em casa, o PSG segue invicto e firme na liderança.

O time parisiense entrou em campo quatro dias depois da derrota para o Bayern de Munique (1 a 0) pela Champions e saiu na frente logo aos dois minutos com um gol de Achraf Hakimi, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo com Matthis Abline depois de grande jogada individual.

Com o resultado, o PSG fica com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Monaco, que no domingo visita o Olympique de Marselha (3º).

- Rennes de Sampaoli goleia -

Mais cedo, no primeiro jogo em casa sob o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Rennes goleou o Saint-Étienne por 5 a 0.

Uma semana depois da derrota para o Lille na estreia (1 a 0), Sampaoli renovou a confiança do atacante Arnaud Kalimuendo, autor de um 'hat-trick' (39', 61' e 67'), dois meses depois de seu último gol. Além dele, marcaram na partida os meias Ludovic Blas (45'+6) e Amine Gouiri (53').

"Espero que continuemos a melhorar a nível coletivo, mas também que os jogadores progridam individualmente, porque até agora o nível dos jogadores era inferior ao que são capazes", declarou o técnico argentino em entrevista coletiva.

Com a vitória, o Rennes se afasta da zona de rebaixamento e sobe para a 11ª posição com 11 pontos, um à frente do Saint-Étienne (14º).

Mas a prova de fogo para o novo time de Sampaoli será daqui a oito dias, no clássico contra o Nantes.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Reims - Lens 0 - 2

- Sábado:

Rennes - Saint-Etienne 5 - 0

Brest - Strasbourg 3 - 1

PSG - Nantes 1 - 1

- Domingo:

(11h00) Montpellier - Lille

(13h00) Toulouse - Auxerre

Lyon - Nice

Le Havre - Angers

(16h45) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 33 13 10 3 0 37 11 26

2. Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11

3. Olympique de Marselha 23 12 7 2 3 27 16 11

4. Lille 22 12 6 4 2 19 11 8

5. Nice 20 12 5 5 2 23 12 11

6. Lens 20 13 5 5 3 15 12 3

7. Lyon 19 12 5 4 3 19 16 3

8. Auxerre 19 12 6 1 5 21 19 2

9. Reims 18 13 5 3 5 20 18 2

10. Brest 16 13 5 1 7 19 23 -4

11. Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1

12. Rennes 14 13 4 2 7 18 19 -1

13. Strasbourg 13 13 3 4 6 22 27 -5

14. Saint-Etienne 13 13 4 1 8 11 30 -19

15. Le Havre 12 12 4 0 8 10 23 -13

16. Nantes 11 13 2 5 6 15 20 -5

17. Angers 10 12 2 4 6 13 21 -8

18. Montpellier 7 12 2 1 9 11 32 -21

