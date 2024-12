PM e suspeito são mortos em atentado no RJ; turista argentino fica ferido

Um policial militar de folga e um suspeito foram mortos na madrugada deste sábado (30) em um bar na Praia do Pontal, em Paraty (RJ). Duas pessoas também foram atingidas, entre elas um turista argentino, mas passam bem.

O que aconteceu

Os disparos foram efetuados por ocupantes de um veículo contra um grupo de pessoas em um bar, segundo a Polícia Militar. A polícia foi acionada após os tiros.

Além dos dois que morreram, outro policial militar e um turista argentino também foram atingidos. Eles sofreram ferimentos leves e já receberam alta, informou o delegado Marcelo Russo.

O suspeito morto era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele possuía 12 passagens pela polícia. O cabo Elieze Oliveira da Silva, 38, foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil acredita que a ação tem relação com um "acerto de contas" entre as facções TCP (Terceiro Comando Puro) e o CV (Comando Vermelho). "Estamos agora recolhendo imagens de câmeras, ouvindo pessoas que estavam no local no momento da ação e recolhendo elementos, como os estojos dos projéteis utilizados na ação", disse o delegado.