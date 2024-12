Ministério apreende 18,75 toneladas de arroz com embalagem adulterada em SP

O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 18,75 toneladas de arroz com embalagem adulterada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. As apreensões ocorreram no dia 21, mas só nesta sexta-feira (29) que os casos foram divulgados, após finalização do laudo.

O que aconteceu

Ministério apreendeu em duas operações 18,75 toneladas do produto com embalagem adulterada. De acordo com a pasta, empresa que monta cestas de alimentos oferecia o arroz tipo 1 (de melhor qualidade) que, na verdade, era tipo 5.

Na primeira operação, foram 1.332 pacotes de 5 quilos de arroz apreendidos. Nesta operação, o produto apreendido soma 6.660 quilos e o arroz foi embalado por uma empresa de Colina, em São Paulo.

Depois, o órgão apreendeu mais dois lotes de arroz. Isso totalizou em 2.418 pacotes de 5 quilos embalados por outra empresa, do Rio Grande do Sul, somando 12.090 quilos.

Para ser considerado tipo 1, o limite de grãos quebrados e quireras não poderia passar de 7,5% do peso total. Em um caso, o resultado laboratorial apontou que eles correspondiam a 53,54% do peso total, ou seja, sete vezes o limite estabelecido pela legislação.

Pasta só vai divulgar nomes das empresas após o encerramento do processo. Ministério afirmou, no entanto, que todos os direitos de defesa serão concedidos às empresas, cujas irregularidades serão apuradas em processos administrativos fiscais. Elas terão oportunidade de requerer análises periciais.

Empresas terão que substituir os lotes. Aqueles que não estavam classificados corretamente vão retornar às indústrias para reprocesso e reprocessamento em tipo. Essa operação precisa ser acompanhada por agentes fiscais de São Paulo e do Rio Grande do Sul.