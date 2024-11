PS5, Kindle, iPhone: veja ofertas que ainda estão com preço de Black Friday

Smart TVs, celulares, fones de ouvido, air fryers e vários outros produtos ainda estão em oferta neste sábado (30) por conta da Black Friday. Dá para garantir descontos até 54% nos produtos que separamos a seguir.

Entre as ofertas, estão o iPhone 16 com até R$ 1.724 OFF, o smartphone Galaxy S24 com desconto de até R$ 995 usando o cupom 'SAMSUNG550" e o PlayStation 5 Slim por R$ 2.999.



É bom lembrar que as ofertas são por tempo limitado e os preços podem mudar a qualquer momento.

Celulares

Eletrônicos

Smart TVs

Dispositivos Amazon

Casa

Smartwatch e smartband

Beleza

Mercado

Notebooks

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.