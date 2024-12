Kotscho: Defesa quer transformar Bolsonaro em vítima; é inacreditável

A tentativa dos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em transformá-lo em vítima é simplesmente inacreditável, opinou o colunista Ricardo Kotscho na edição do UOL News deste sábado (30).

É inacreditável a estratégia da defesa. Estão transformando o Bolsonaro em vítima, não no inventor do golpe e principal beneficiário, mas em vítima de uma tentativa de golpe dos militares contra ele. Imagina! Eles acham que todo mundo é besta. As 884 páginas do relatório da Polícia Federal deixam claro desde a primeira linha o papel de líder desse movimento golpista do Bolsonaro.

E agora eles estão querendo jogar a culpa nos generais de pijama. Claro que vai um jogar a culpa no outro, como sempre acontece nas quadrilhas. Quando a polícia estoura a quadrilha, um bota a culpa no outro e tenta se livrar. Mas eu não imaginei que o Bolsonaro chegasse a esse ponto. Como se ele não tivesse nada que ver com isso.

Um golpe contra ele, pra colocar uma junta militar, isso é um completo absurdo. Se realmente isso tivesse acontecido, ele devia ter denunciado, ou então demitido esses generais. E não foi o que aconteceu. Como o Braga Netto falou, eles ficaram juntos até o fim.

Ricardo Kotscho, colunista

A defesa de Jair Bolsonaro passou a trabalhar nos últimos dias com a tese do "golpe do golpe", segundo a qual militares de alta patente usariam a trama golpista no fim de 2022 para derrubar o então presidente e assumir o poder, e não para mantê-lo no cargo.

A estratégia para livrar o ex-presidente do enredo golpista sugere os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto como os principais beneficiados por uma eventual ruptura institucional no país.

