Inundações após fortes chuvas na Tailândia e Malásia e matam pelo menos 13 pessoas

As inundações provocadas por fortes chuvas no sul da Tailândia causaram nove mortes e forçaram mais de 13.000 pessoas a deixar suas casas, de acordo com um novo balanço divulgado no sábado (30) pelas autoridades, que enviaram equipes de resgate para a região.

"As inundações em oito províncias do sul da Tailândia afetaram 553.921 residências e causaram nove mortes", escreveu a agência nacional de gestão de desastres em sua página no Facebook.

Mais de 13.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas, e centros de acolhimento temporários foram abertos em escolas e templos, informou a agência.

Na véspera, as autoridades haviam confirmado duas mortes na província de Pattani e outras duas na província de Songkhla, após a primeira morte registrada na região de Narathiwat na quinta-feira.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram moradores imersos até o peito avançando com dificuldade em águas lamacentas e carros submersos.

Dois hospitais na província de Pattani suspenderam suas atividades para preservar as infraestruturas e os equipamentos, informou o governo tailandês em um comunicado publicado em seu site.

O governo anunciou o envio de equipes de resgate para as áreas afetadas e um auxílio de US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões) para cada província atingida.

A agência meteorológica nacional alertou que "chuvas muito fortes" podem continuar a afetar algumas regiões do sul na semana seguinte.

Na vizinha Malásia, pelo menos 80.000 pessoas foram abrigadas em refúgios devido também às inundações causadas pelas chuvas, com as autoridades lamentando pelo menos quatro mortes.

Aquecimento global

Os episódios de monções ocorrem todos os anos na Tailândia. No entanto, os cientistas afirmam que o aquecimento climático aumenta a intensidade das chuvas e pode tornar as inundações destrutivas mais frequentes.

Em 2011, mais de 500 pessoas morreram e milhões de residências foram danificadas por grandes inundações no país.

(com AFP)