Com 'jeitão da Apple', Huawei Watch Fit 3 está por R$ 734 hoje

Quer comprar um novo smartwatch mas sem gastar muito? O Guia de Compras UOL encontrou uma opção nessa Black Friday: o Huawei Watch Fit 3 está com 12% de desconto, custando a partir de R$ 734 na Amazon.

Esse relógio inteligente tem o estilo parecido com os modelos da Apple e oferece algumas funcionalidades similares. No entanto, sua principal vantagem é o custo-benefício, além da compatibilidade com celulares Android e iPhone, segundo a jornalista Bruna Souza.

Confira a seguir o nosso teste completo do modelo:

O que gostei

Bateria dura bastante. Em 15 dias de testes, precisei carregar o aparelho apenas uma vez, e isso depois de 10 dias funcionando direto.

Bom incentivador para atividades físicas variadas. Segundo a empresa, o relógio monitora mais de 100 modos de treino, como corrida, dança, luta, natação, pular corda e ciclismo. Algumas curiosas são: empinar pipa, balanço, sinuca.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Utilizei principalmente o "Caminhada ao ar livre"; "Caminhada interna"; "Força" (para medir exercícios dentro dessa categoria); "Corrida ao ar livre", "Corrida indoor" e "Elíptico".

O relógio conta ainda com um recurso de sugestão de esportes e outras atividades para você fazer. Isso é feito com base no que o dispositivo vai aprendendo sobre você e com a condição climática do momento.

Durante os meus testes usei bastante a esteira da academia para caminhadas mais intensas e alguns momentos tentando correr. Então, em um dia de chuva, o relógio poderia sugerir que eu praticasse corrida em um ambiente fechado, por exemplo.

Dá sinais de como está a qualidade do seu sono. O aparelho usa dados de batimentos cardíacos, frequência respiratória e oxigenação no sangue para acompanhar o seu sono, segundo a empresa. Curti muito poder acompanhar os gráficos gerados após cada noite. Com o aplicativo, é possível ainda definir sons com ruídos brancos e músicas para ajudar a ter uma boa noite de sono.

Acabei percebendo que tenho tendência a ter o sono mais leve. Lembrando que as informações não são dados médicos, mas indícios de como você pode estar.

Outro ponto importante é que o relógio não foi tão preciso ao indicar o horário em que eu adormeci e a duração do meu sono. Em alguns dias fui para a cama 1h, 2h antes de dormir, de fato. E ele considerou esse tempo como se eu tivesse dormindo.

Aviso amigo. Assim como em outros relógios, o da Huawei também exibe alertas quando detecta que você está muito tempo sentado. Um outro recurso que gostei foi que ele também exibe animações com a imagem e a descrição de exercícios para fazer, como alongamento.

Leveza e conforto para usar de dia e durante o sono. Já pude testar outros modelos de smartwatch e o da Huawei foi o que mais encaixou em meu pulso sem aquele estranhamento com o peso (26g) e tamanho. Ele tem 9,9 mm de espessura.

No primeiro teste noturno já notei mais conforto durante o uso (para monitorar dados do sono) do que o Apple Watch Series 8, que tenho usado nos últimos meses. A versão que usei foi a rosa do Watch Fit 3.

Huawei Watch Fit 3 (na parte de baixo) e Apple Watch Series 8 (na parte de cima) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela com bom tamanho para visualizar informações e acionar comandos. Diferentemente das smartbands (pulseira inteligente), o relógio inteligente tem a tela maior, o que prefiro, pois navegar pelos aplicativos e dados fica muito mais fluído. A do modelo testado tem 1,82 polegadas com tecnologia Amoled. A estrutura oferece poucas bordas.

Além disso, observei um bom equilíbrio na intensidade do brilho no display. Mesmo em dias com muito sol (que dificultam a visualização em alguns dispositivos), não tive problemas. Quem curte detalhes técnicos, o brilho máximo que o relógio oferece é de 1.500 nits.

Compatível com Android e iPhone. Usei o smartwatch da Huawei com um iPhone. Foi preciso só parear o Bluetooth e começar a usar. Foi bem simples o processo.

Em um dos dias, decidi testar essa integração com um modelo de Android, o moto razr 50 Ultra, mas não consegui fazer os dois conversarem. Tentei por 20 minutos e nada. Não sei se foi uma questão momentânea, mas acho importante relatar aqui. Durante os 15 dias não tive outra oportunidade de testar o relógio com outro aparelho Android.

Prático de usar. É praticamente só sair usando. Os aplicativos ficam disponíveis na tela e você vai navegando por eles arrastando para um lado, para o outro e selecionando o que deseja. A coroa giratória, assim como no Apple Watch, funciona para acionar comandos. No caso do Watch Fit 3, dá para aumentar ou diminuir o zoom da tela, navegar pelos aplicativos e ainda alterar o volume.

Sensores conseguem idenficar, por exemplo, a frequência cardíaca Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Permite mudar as características do que é exibido na tela inicial. São os chamados mostradores de relógio. Dá para personalizá-los a partir do aplicativo da Huawei e escolher entre várias opções de interface.

Pontos de atenção

Rastreamento de calorias. É um recurso útil para quem precisa ter esse tipo de informação de um jeito didático e visual. Mas é importante dizer que a pessoa precisa cadastrar todos os alimentos consumidos via celular. O relógio só exibe um gráfico indicando, por exemplo, se a ingestão calórica foi alta, baixa ou está dentro da meta. Pelo smartphone é melhor de visualizar.

Integração com iPhone é prática e útil, mas nem tudo funcionou tão bem. O relógio vibrava quando eu recebia uma ligação, por exemplo. Mas ao apertar o "não me perturbe" no celular, o smartwatch continuava vibrando até não querer mais. Isso ocorreu mais de uma vez. Diferentemente da integração entre iPhone e Apple Watch, que é tudo muito rápido, senti que a do Huawei funciona, mas não é 100% comparada ao uso de aparelhos da mesma empresa.

Alerta sobre as metas diárias. É um recurso legal, relembra você de que você possui metas a serem alcançadas na semana. Mas eu ficaria mais confortável se os lembretes que o relógio exibe na tela para esse estímulo fossem focados mais na melhora da saúde do que na cobrança para emagrecer.

Um exemplo: o aparelho exibe mensagens alertando que a meta de queima de calorias do dia não foi atingida. Essa não é a minha prioridade atual, já que meu foco é me manter ativa, saudável e liberar o estresse durante a atividade física. Seria legal se tivessem opções para a gente editar o tipo de mensagem que irá aparecer para nos motivar.

O que mudou para mim

A leveza e conforto para usá-lo por longas horas - e por dias, já que a bateria dura muito - merece muito destaque. Durante os 15 dias de testes eu só tirei o relógio na hora do banho e para higienizá-lo com álcool. Em minutos eu já colocava de volta no pulso para que ele continuasse medindo os meus dados de saúde.

Os gráficos gerados a partir dos dados de sono são também mais práticos de compreender. Achei, inclusive, melhor visualmente do que os que o Apple Watch exibe.

Quem pode gostar

Qualquer pessoa que deseja monitorar dados de saúde e de atividade física. Assim como outros modelos dentro dessa categoria, é possível trocar as pulseiras do relógio - elas devem ser compradas separadamente.

A possibilidade de ter um smartwatch mais completo por um bom preço comparado a outros modelos do mercado e que conversa com celulares Android e iPhones sem dúvida é um grande atrativo para o investimento.

*Com informações do review de Bruna Souza publicado em 12/08/2024.

