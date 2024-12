Homem morre após carro partir ao meio durante batida em Curitiba

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 31 anos morreu após o carro em que ele estava partir ao meio depois de uma colisão na madrugada deste sábado (30), em Curitiba (PR).

O que aconteceu

Parte frontal do veículo ficou na calçada após a batida. Imagens feitas pela RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, mostram ainda que a parte traseira foi arremessada para o canteiro da Avenida das Torres, onde o acidente ocorreu. A colisão aconteceu por volta de 3h40 da manhã, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Vítima foi arremessada para 10 metros de distância do carro após batida. O homem chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a morte foi constatada no local do acidente.

Bombeiros apontam que vítima teve lesões "incompatíveis com a vida" na coluna cervical. A identidade do homem não foi divulgada.

Outro veículo também está envolvido no acidente, segundo os bombeiros. Ainda não se sabe, no entanto, qual a real participação desse carro na batida.