Homem mais velho do mundo é brasileiro e tem 112 anos: 'Família duradoura'

Alimentação equilibrada, não beber ou fumar e não ter desavenças com ninguém. Esses são os segredos do agricultor João Marinho Neto, 112, que o permitiu se tornar o homem mais velho do mundo. Desde abril, ele já era reconhecido como o mais velho da América Latina. A notícia foi publicada pelo Guinness World Records.

Agora, com a morte de John Tinniswood, poucos meses mais velho que ele, na última segunda-feira, na Inglaterra, João assume o posto mundial. E se torna o último homem vivo nascido no ano de 1912.

Se alimentava do que produzia

Nascido em 5 de outubro de 1912 em Maranguape (CE), João sempre gostou muito de fazenda e de cuidar dos animais, como galinhas e vacas leiteiras. Atualmente, vive em um lar de idosos em Apuiarés (CE).

"Quando era mais novo, ele se alimentava do que produzia: arroz, feijão, farinha, cuscuz, ovo caipira", afirma o agente funerário Marcos Vinicius Santos, 40, um dos filhos de João.

Para ele, o pai teve uma vida confortável - não era nem rico, nem pobre. "Ele não pegava pesado na roça, gostava mais de trabalhar com os negócios de compra e venda. Ele comprava algodão dos agricultores menores e revendia na cidade".

João é lúcido

Hoje, a rotina de João é mais pacata. Com problemas para se locomover e para enxergar, ele passa boa parte do tempo na cama, mas está lúcido e gosta de conversar.

"Ele tem dificuldade para andar, mas a mente dele é tranquila e sossegada. Se você chegar para conversar, ele vai te contar histórias que você fica abismada", completa o filho. João não tem problemas de saúde e não toma remédio "nem para dor de cabeça".

Segundo o filho, João nunca teve problemas com ninguém, nem intrigas ou inimizades. "Ele fala que, se Deus o levar hoje, vai sossegado porque não precisa prestar conta de nada ruim. Nunca bateu em ninguém, não matou nem passarinho", completa. "É um homem exemplar."

Família duradoura

Marcos Vinicius não conheceu muito a família do pai. Apesar de filho biológico, cresceu um pouco distante de João. Das tias que conheceu, ele se lembra de uma que chegou aos 103 anos. "Dizem que essa nossa família é muito duradoura", brinca ele.

O agente funerário é fruto do segundo casamento de João. Na primeira união, com Josefa dos Santos, ele teve quatro filhos: Vanda (já falecida), Antônio, Raimundo e Fátima. No segundo casamento, com Antônia, ele teve mais três: Marcos Vinícius, Jarbas e Conceição.

Completam a prole: 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos. "A maioria mora longe: tem gente na Inglaterra, em São Paulo, em Itapajé (CE)", completa Vinicius. Ele mesmo não mora tão perto do pai, cerca de 30 quilômetros. Mas tenta o encontrar sempre que dá.

Vinicius ainda não sabe qual foi a reação do pai ao saber que se tornou o homem mais velho do mundo. "Ainda não consegui visitá-lo, mas já devem ter falado para ele."

Para mim, é uma imensa alegria. Ele nunca bebeu, não fumou. Não teve esses vícios.

Marcos Vinícius

Ele acredita que pode passar dos 100 anos, assim como o pai e a tia. "Como a gente é um povo muito duradouro, acredito que posso chegar lá. Mas a gente nunca sabe, eu sou motorista, é um trabalho árduo", pondera.