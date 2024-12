Governo publica decreto de orçamento com bloqueio de R$ 17,6 bi

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) neste sábado o decreto presidencial com a programação orçamentária após a publicação dos relatórios de avaliação de receitas e despesas e o detalhamento do bloqueio de R$ 17,6 bilhões por órgão.

Como o Estadão/Broadcast já mostrou, o governo federal enviou ao Congresso Nacional, na noite da sexta-feira, 29, um Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas reduzindo de R$ 6 bilhões para R$ 4,3 bilhões o bloqueio orçamentário feito no 5º bimestre. Com isso, o total do orçamento bloqueado passou de R$ 19,3 bilhões para R$ 17,6 bilhões, para cumprimento do limite de despesas primárias em 2024.

O documento também revisou a projeção de déficit primário para o ano, que passou para R$ 27,746 bilhões, próximo ao piso da meta que é de R$ 28,756 bilhões. A meta de resultado primário do Governo Central deste ano é de resultado neutro, de 0% do PIB, conforme estabelecido pelo novo arcabouço fiscal, que prevê uma banda de tolerância de 0,25 ponto porcentual.

A publicação em DOU extra hoje traz o detalhamento do bloqueio por área. Os ministérios mais afetados pela contenção orçamentária são Saúde, Educação e Cidades.

Veja como ficou a distribuição do bloqueio de R$ 17,6 bilhões por área:

- Presidência da República: R $76.927.934,00

- Ministério da Agricultura e Pecuária: R$ 572.521.305,00

- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: R$ 119.134.310,00

- Ministério da Fazenda: R$ 136.781.141,00

- Ministério da Educação: R$ 3.041.272.726,00

- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: R$ 91.675.278,00

- Ministério da Justiça e Segurança Pública: R$ 263.142.828,00

- Conselho Administrativo de Defesa Econômica: R$ 2.051.370,00

- Ministério de Minas e Energia: R$ 13.247.768,00

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: R$ 10.280.339,00

- Agência Nacional de Energia Elétrica: R$ 4.013.116,00

- Agência Nacional de Mineração: R$ 0,00

- Ministério da Previdência Social: R$ 402.194.296,00

- Ministério das Relações Exteriores: R$ 0,00

- Ministério da Saúde: R$ 4.388.763.410,00

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária: R$ 22.693.852,00

- Agência Nacional de Saúde Suplementar: R$ 0,00

- Controladoria-Geral da União: R$ 2.326.878,00

- Ministério dos Transportes: R$ 1.936.204.117,00

- Agência Nacional de Transportes Terrestres: R$ 0,00

- Ministério do Trabalho e Emprego: R$ 91.576.680,00

- Ministério das Comunicações: R$ 126.717.199,00

- Agência Nacional de Telecomunicações: R$ 10.952.070,00

- Ministério da Cultura: R$ 38.994.457,00

- Agência Nacional do Cinema: R$ 4.458.703,00

- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima: A pasta não pode ter recursos bloqueados por decisão do STF

- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: R$ 7.132.877,00

- Ministério do Planejamento e Orçamento: R$ 13.750.610,00

- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: R$ 260.768.744,00

- Ministério do Esporte: R$ 151.905.654,00

- Ministério da Defesa: R$ 606.610.658,00

- Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: R$ 945.329.251,00

- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico: R$ 0,00

- Ministério do Turismo: R$ 316.007.458,00

- Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: R$ 1.038.941.693,00

- Ministério das Cidades: R$ 2.471.577.154,00

- Ministério da Pesca e Aquicultura: R$ 34.343.622,00

- Gabinete da Vice-Presidência da República: R$ 97.190,00

- Advocacia-Geral da União: R$ 0,00

- Ministério das Mulheres: R$ 64.818.796,00

- Ministério da Igualdade Racial: R$ 10.195.428,00

- Ministério de Portos e Aeroportos: R$ 284.681.653,00

- Agência Nacional de Transportes Aquaviários: R$ 499.805,00

- Agência Nacional de Aviação Civil: R$ 1.173.768,00

- Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: R$ 728.409,00

- Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: R$ 17.761.368,00

- Banco Central do Brasil: R$ 1.381.190,00

- Ministério dos Povos Indígenas: R$ 5.155.316,00

Total: R$ 17.588.790.421,00