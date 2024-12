Filme com cenas de sexo é exibido a alunos de escola estadual durante mostra de cinema

O filme Cidade; Campo causou tumulto entre alunos da Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Macapá (AP), ao ser exibido durante a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, produzida pelo Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói) e realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

O longa de ficção, suspense e drama tem cenas explícitas de sexo e classificação etária para maiores de 16 anos, segundo o Ministério da Justiça. Já o site da mostra de cinema indica classificação para 18 anos.

Nas redes, circula um vídeo, gravado por alunos da escola enquanto assistiam ao filme, que mostra os jovens gritando quando aparecem as cenas de nudez.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que considera inadmissível que o filme Cidade; Campo tenha sido exibido a estudantes de escola pública. "Tão logo tomou conhecimento, o Ministério solicitou a imediata apuração dos fatos junto ao setor da Universidade Federal Fluminense, responsável pela produção da 14ª Edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos", disse em nota enviada ao Estadão.

A pasta declarou que tomará as providências cabíveis para apuração e a devida responsabilização por esse fato.

A organização da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos reconheceu a inadequação da classificação indicativa e disse que houve um erro atribuição da classificação indicativa do filme. "Pedimos sinceras desculpas à comunidade escolar e ao público pelo ocorrido. Destacamos que houve um erro na atribuição da classificação indicativa do filme desta sessão específica e, a partir deste episódio, foi realizado uma reavaliação interna para adequação de formamais precisa ao seu conteúdo", afirmou.

Também esclareceu "que a escola e a produção local na cidade de Macapá não têm qualquer responsabilidade sobre o ocorrido" e realizou reuniões com a direção da escola, pais e alunos.

O governador do Estado do Amapá, Clécio Luís, disse, no X, ter ficado "estarrecido com o filme que foi exibido" aos alunos da escola estadual e afirmou considerar inaceitável o desrespeito à classificação etária do filme.

Cidade; Campo é um longa metragem brasileiro lançado neste ano que aborda a migração entre o meio urbano e o rural.