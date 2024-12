Exército israelense anuncia bombardeios contra Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense realizou bombardeios contra o Hezbollah no sul do Líbano neste sábado (30), após detectar atividade "que representava uma ameaça", três dias depois da entrada em vigor de um cessar-fogo.

Em comunicado, as forças armadas israelenses listam quatro incidentes, incluindo um bombardeio da força aérea israelense contra "terroristas do Hezbollah identificados se aproximando de estruturas do Hezbollah no sul do Líbano".

Em outro, os militares indicaram que sua aviação atingiu "uma instalação do Hezbollah com lança-foguetes".

Na quarta-feira, entrou em vigor um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, depois de mais de um ano de enfrentamentos transfronteiriços e de dois meses de guerra aberta entre o Exército israelense e o movimento armado libanês, que recebe apoio do Irã.

O acordo de cessar-fogo, mediado por França e Estados Unidos, estabelece que o Exército israelense deve se retirar do sul do Líbano em um prazo de dois meses.

Por sua vez, o movimento islamista xiita deve recuar suas posições para norte do rio Litani, a cerca de 30 km da fronteira entre Israel e Líbano, e desmantelar sua infraestrutura militar no sul do país.

