Dino janta com Moraes e interventor do 8/1 antes de seu casamento no Maranhão

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino jantaram nesta sexta-feira, 29, na companhia de Ricardo Cappelli, interventor no Distrito Federal no pós-8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram tomar o poder à força.

O encontro ocorreu em São Luís, no Maranhão. Dino se casa neste sábado, 30, e Moraes e Cappelli estão entre os convidados da festa. "Jantando com minha família em São Luís na companhia dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que se casa no dia de hoje com a querida Daniela. Noite de muita alegria na linda Ilha do Amor", publicou Cappelli em seu perfil no Instagram.

Cappelli ocupou cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça no período em que Dino comandou o Ministério da Justiça no atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com a saída de Dino rumo ao Supremo, ele deixou a pasta no começo deste ano. O atual comandante da pasta, Ricardo Lewandowski, aceitou a função de ministro com carta branca para formar equipe, o que ocorreu.

No dia 8 de janeiro de 2023, nomeado interventor pelo presidente Lula, Cappelli assumiu o comando da Polícia Militar do Distrito Federal. No controle das tropas, no entanto, não pôde realizar de imediato as prisões dos golpistas, acampados no QG de Brasília. Horas antes, as hordas que depredaram os prédios dos Três Poderes haviam saído de lá. Após uma resistência inicial do Exército, os acampados foram presos no dia seguinte. Hoje, Cappelli é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).