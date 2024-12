Departamento de Estado dos EUA diz que suspende parceria estratégica com Geórgia

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse neste sábado que suspendeu parceria estratégica com a Geórgia após a decisão do partido Sonho Georgiano de suspender a adesão do país à União Europeia.

"Condenamos a força excessiva usada contra os georgianos que protestam legitimamente contra essa traição à sua constituição - a UE é um baluarte contra o Kremlin", escreveu o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na rede social.

"Portanto, suspendemos nossa parceria estratégica com a Geórgia."

(Por Lucia Mutikani e Ismail Shakil)