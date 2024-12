'Sai, tia': vídeo mostra criança sendo amarrada por funcionária em escola

Um garoto de quatro anos foi amarrado a uma cadeira por uma funcionária do Colégio Criativa, creche em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. É o que mostra um vídeo recebido pela mãe do menino, que registrou um boletim de ocorrência na delegacia local.

O que aconteceu

Menino tinha pesadelos e, durante o sono, gritou "sai, tia", conta a mãe. O UOL teve acesso ao BO, registrado no último dia 27. De acordo com o documento, a mãe do menino [cuja identidade será preservada] afirma ter presenciado comportamentos fora do padrão por parte da criança.

Menino passou a não querer mais ir para a creche. Ainda segundo o relato do boletim de ocorrência, ele contou à mãe que ficava em um castigo na hora do intervalo.

A mãe afirma ter questionado a coordenação da escola sobre os episódios, que começaram a acontecer depois de o menino ter trocado de professora. Como solução, a coordenação teria sugerido que ele voltasse a ficar sob os cuidados da professora anterior, de quem não se queixava.

O comportamento do filho, diz o BO, melhorou com a mudança de professora. Contudo, depois de alguns meses voltou a ficar estranho.

Foi quando, nesta semana, a mãe recebeu uma mensagem anônima pelo Instagram. Na mensagem, uma pessoa que se disse funcionária da escola denunciou os maus tratos que o menino vinha sofrendo e enviou um vídeo.

De acordo com o relato, a mãe teria confrontado mais uma vez o Colégio Criativa. A professora detalhou o castigo, chamado de "cadeirão", para onde as crianças são levadas quando ficam agitadas. Segundo a mãe, entretanto, o colégio diz não ter imagens de câmeras de segurança.

Investigação: a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Profissional é demitida

Em suas redes sociais, a creche informa que a funcionária responsável pelos maus tratos foi desligada da instituição. Em nota, a escola afirma que "não compactua com atitudes que não estejam alinhadas aos valores e educacionais que norteiam a instituição" e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. A reportagem tentou contato com o Colégio Criativa e aguarda um posicionamento.

"Acredito que o vídeo, por si só, já demonstra de forma clara e incontestável a crueldade da situação", diz defesa. Em entrevista ao UOL, a advogada Dayane Carvalho, que representa a mãe do menino, diz que as investigações foram iniciadas e que autoridades estão trabalhando para esclarecer os detalhes.

Já foram tomadas as medidas judiciais necessárias para garantir que a justiça seja feita. Acredito que o vídeo, por si só, já demonstra de forma clara e incontestável a crueldade da situação, o que reforça a necessidade de uma ação rápida e eficaz por parte do sistema judicial. Espero que a justiça seja aplicada de forma plena e que todos os responsáveis sejam devidamente punidos. - Dayane Carvalho, advogada da mãe

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que "as partes envolvidas serão intimadas a prestar depoimento e a equipe da unidade realizará outras diligências visando o esclarecimento dos fatos".