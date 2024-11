Mulheres já são quase maioria na corrida: veja 8 benefícios do esporte

A corrida de rua vive um boom —você já deve ter percebido isso em suas redes sociais ou nas ruas do seu bairro, pois parece que todo mundo agora está correndo.

Segundo pesquisa da Ticket Sports, em 2023 foram realizadas 150 mil provas de corrida no Brasil —um aumento de 13% em relação ao ano anterior. E a presença das mulheres acompanha esse crescimento: elas representam 47,25% do total de inscritos nas provas e em várias delas já são maioria.

Uma das conquistas dessa grande participação feminina ocorre neste domingo (01/12), em São Paulo: a corrida Venus, umas das principais provas só para mulheres do país. A competição será a primeira a oferecer uma premiação em dinheiro para as oito primeiras colocadas na distância de 21,195 km (meia maratona).

A prova ainda terá distâncias de 15 km, 10 km e 5 km e, tradicionalmente, é uma importante porta de entrada de muitas mulheres no mundo da corrida. Bom para elas, pois a atividade traz inúmeros benefícios para a saúde do corpo e da mente.

Benefícios da corrida para as mulheres

Controle de peso, melhora no humor e até prevenção de doenças cardiovasculares são alguns dos benefícios da corrida para mulheres. Veja a seguir:

1. Previne a perda de massa óssea

Isso vale em qualquer fase da vida mas, em especial, na perimenopausa e após a menopausa, quando os níveis de estrogênio —hormônio que ajuda a proteger os ossos— são reduzidos, expondo as mulheres à osteopenia e osteoporose.

Nesse sentido, estudos indicam que mulheres que se mantêm ativas têm menos probabilidade de sofrer com essa perda óssea. "A regeneração óssea é um processo estimulado pelo impacto que temos durante a corrida, por isso é tão importante manter a prática de atividade física ao longo da vida", afirma Raquel Castanharo, fisioterapeuta mestre em biomecânica e criadora da Viva Corrida, plataforma on-line com mais de cinco mil assinantes.

2. Fortalece a musculatura

Principalmente a dos membros inferiores, que são bastante exigidos durante a corrida. Correr ativa grandes grupos musculares, como o quadríceps, o que ajuda a acelerar a queima calórica. Para garantir força ao correr, invista em treinos de subida, excelentes para polir o condicionamento físico.

Variar o tipo de terreno —correr um dia na esteira, outro no asfalto, na terra etc.— também ajuda a fortalecer tornozelos, panturrilhas e pés. No entanto, se o objetivo é desenvolver massa muscular, complemente com musculação ou treinamento funcional, por exemplo.

"Se bem orientado por um profissional de educação física, o treino de corrida pode também ter um efeito protetor nas articulações, além de fortalecer a musculatura", explica Diego Leite de Barros, educador físico e Diretor geral da DLB Assessoria Esportiva, de São Paulo.

3. Reduz o risco cardiovascular

Novamente, as mais beneficiadas são as mulheres na fase da menopausa, já que a queda hormonal favorece o ganho de peso e o acúmulo de gordura abdominal —fatores que aumentam o risco para eventos cardíacos graves, como infarto.

"A corrida trabalha no sentido contrário a isso, pois ajuda a manter a massa muscular, reduz a gordura corporal e ainda melhora o estresse e a ansiedade, que também têm impacto na saúde cardiovascular", afirma Barros.

4. Alivia a TPM

Correr ajuda a elevar a produção de endorfinas, serotonina e dopamina, substâncias que promovem o bem-estar e a sensação de euforia típica depois de um treino.

Eles também atuam como analgésicos naturais, contribuindo para aliviar cólicas e dores musculares que derrubam o humor e a disposição antes e durante os dias da menstruação.

Um estudo da University of British Columbia, no Canadá, recrutou oito mulheres e as submeteu a um volume semanal de 20 km de corrida. Depois de seis meses, todas afirmaram que sentiam menos dores nos seios e irritabilidade na semana antes da menstruação.

Mulheres no climatério, que experimentam sintomas como ondas de calor e alterações na disposição, também podem se beneficiar do efeito das endorfinas, que vão ajudar a amenizar os efeitos das mudanças hormonais.

Aqui, vale uma ressalva: cuidado para não exagerar na intensidade da atividade. "Nessa fase, o exercício precisa ser adaptado e oferecido como algo prazeroso e não muito extenuante, para não ter o efeito inverso, gerando mais estresse", alerta Barros.

5. Melhora na autoestima

Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de alguém que passou a se sentir mais confiante e feliz depois que começou a correr. Perda de peso, mudanças no corpo e a constatação de que é possível superar os próprios limites são as principais responsáveis por turbinar a autoestima.

Além disso, a corrida faz o corpo produzir neurotransmissores que dão sensação de bem-estar e felicidade, o que contribui para uma sensação de plenitude e realização.

6. Ajuda a regular o sono

Em pouco tempo de atividade é possível perceber ganhos na qualidade do sono. Os neurotransmissores estão novamente por trás dessa mudança, pois aliviam a ansiedade e o estresse que muitas vezes atrapalham na hora de dormir.

Mas fique atento ao horário em que vai treinar. Como o exercício estimula a produção de adrenalina, correr perto da hora de ir para a cama pode prejudicar o descanso. Prefira treinar logo cedo ou no final da tarde para não ficar agitado demais. À noite, procure atividades mais relaxantes, como ioga ou uma caminhada.

7. Acelera o metabolismo

O metabolismo feminino, quando comparado ao do homem, é mais lento porque a composição corporal da mulher é de mais gordura e menos massa muscular. Isso tende a ficar pior na menopausa, quando o acúmulo de gordura abdominal aumenta. "Isso não é um problema estético, é de saúde. Como é mais difícil para a mulher regular esse peso nessa fase da vida, a corrida pode, sim, ajudar", afirma Castanharo.

O ideal é treinar, pelo menos, três vezes por semana e variar os estímulos combinando a corrida com outras modalidades, como musculação e treinamento funcional. De quebra, você desenvolve massa magra, o que também faz diferença para o ritmo do organismo.

8. Melhora a saúde mental

A corrida favorece o sono, melhora a autoestima e estimula a produção de neurotransmissores que trazem sensação de prazer e bem-estar. É o combo perfeito para melhorar também a saúde mental, reduzindo sintomas de ansiedade e estresse, por exemplo.

"A endorfina é capaz de modular o seu humor ao longo do dia", analisa Barros. "A partir do momento em que esse disparo se tornar frequente no organismo, temos um padrão de humor estabelecido que sempre será de menos irritação e mais prazer", avalia.

Ele lembra ainda que, muitas vezes, a corrida é praticada em grupos, com amigas, ou ainda em ambientes abertos e até próximo à natureza, o que contribui para melhorar o humor. "Na verdade, é o que o corpo precisa para, de fato, se sentir em equilíbrio", finaliza.

*Com informações de reportagem publicada em 31/05/2019.