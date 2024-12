Chuvas intensas são previstas em grande parte do país neste fim de semana

Um alerta para chuvas intensas em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal durante o fim de semana foi divulgado neste sábado (30) pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Chuvas e ventos intensos são previstos em grande parte do país ao longo deste sábado (30) até a manhã de domingo (1º). Segundo o Inmet, a região atingida no período abrange áreas dos estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia, além do Distrito Federal.

Alerta é de "perigo potencial" para maior parte da região. As chuvas em municípios dos 12 estados e no DF podem chegar a 50 mm em 24 horas, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. Ainda de acordo com o instituto meteorológico, há baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nesses locais. Veja aqui os municípios que receberam o alerta amarelo.

Regiões de sete estados receberam alerta de "perigo". Para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o Inmet prevê chuvas com volumes entre 30 mm e 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, até as 10 horas da manhã de domingo. Os ventos nessas regiões deverão ser ainda mais intensos, com ventanias de 60 km/h a 100 km/h.

Nessas regiões do centro-sul, há risco de corte de energia elétrica. Podem ocorrer ainda queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, conforme o Inmet. Veja aqui os municípios que receberam o alerta laranja.

Previsão de nova frente fria para SP

Capital paulista amanheceu com tempo fechado e previsão de chuva neste sábado. De acordo com o CGE (Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), a temperatura seguirá em gradual elevação. "Há previsão para chuvas rápidas e isoladas entre a tarde e a noite", disse o órgão ao Estadão.

Expectativa é de tempo instável e chuvoso entre o fim de semana e os primeiros dias de dezembro. "São esperados volumes mais elevados de precipitação a partir da segunda-feira (2) por conta da chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista", acrescenta o CGE.

Domingo deve começar com sol entre muitas nuvens e sensação de calor. As chuvas ocorrem de forma rápida e isolada entre a tarde e o início da noite, porém com baixo volume, ainda conforme o órgão municipal.

Maiores volumes de chuva na capital devem ocorrer durante a próxima semana. Segundo o serviço metereológico Meteoblue, na terça (3) e quarta (4), São Paulo deve receber 20 mm de precipitações. Já na segunda (2), quinta (5) e sexta (6), os volumes devem variar entre 5 mm e 10 mm, conforme a previsão divulgada neste domingo.

Precauções

Confira abaixo as instruções do Inmet para as regiões atingidas pelas chuvas intensas durante o fim de semana: