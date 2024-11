Vídeo: modelo Curtis e família ficaram em cativeiro com cobras e escorpiões

Sequestradores mantiveram a modelo Luciana Curtis, o fotógrafo Henrique Gendre e a filha do casal em um barraco de madeira na região da Brasilândia, na cidade de São Paulo. O local foi descoberto pela Polícia Civil com ajuda do GPS do celular de uma das vítimas.

O que aconteceu

Vítimas foram mantidas ao lado de cobras e escorpiões durante o cativeiro. Elas também foram ameaçadas com armas de fogo, segundo publicação da Polícia Civil.

Local era precário e ficava entre outros barracos, em área isolada. A construção fica abrigada entre árvores, mostra vídeo publicado na noite da sexta-feira (29).

Família passou noite em cativeiro após ter veículo roubado e ser obrigada a fazer transações bancárias. O sequestro durou cerca de 12 horas, segundo a Polícia Civil.

Lixo e telhas quebradas. Dentro do cativeiro, é possível ver o acúmulo de entulhos, garrafas de refrigerante em uma pia improvisada e o telhado parcialmente quebrado.

Polícia investiga se um carro encontrado carbonizado na zona norte é de Luciana. O veículo foi encontrado na região da Vila Penteado, na capital paulista, na sexta-feira (29).

Ninguém foi preso até o momento. Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso segue sendo investigado pela Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas.

Quem é Luciana Curtis

A modelo nasceu em São Paulo, em 8 de dezembro de 1976. Ela é filha do corretor de seguros inglês Malcolm Leo Curtis e da professora de História da Arte e História Moderna Potiguar Kátia Maria Furtado de Mendonça Curtis. Ela e o fotógrafo Henrique Gendre são casados há 22 anos, e o casal tem duas filhas.

Luciana foi descoberta por um olheiro da agência Ford Models quando ainda era adolescente. Em 1993, aos 17 anos, venceu a final brasileira do Supermodel of the World, um dos maiores concursos de modelos do mundo. Ela ficou entre as quatro primeiras colocadas na final mundial.

Curtis morou por mais de 20 anos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e retornou ao país em 2021. Ela é considerada a modelo com o maior tempo de contrato com a agência Ford Models. Em 2012, assinou contrato como o novo rosto mundial da Avon.

Modelo estampou capas e editoriais para revistas renomadas. Cosmopolitan, Glamour, Marie Claire, Nova, Elle, The Sunday Times e Harper's Bazaar estão entre as publicações estreladas pela famosa.