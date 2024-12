Botafogo conquista 1º título da Libertadores com vitória sobre Atlético Mineiro

BUENOS AIRES (Reuters) - O Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3 x 1 em Buenos Aires e conquistou seu primeiro título da Copa Libertadores na história do time fundado há 120 anos, em uma partida emocionante que contou com um pênalti convertido pelo time da estrela solitária.

O gol de pênalti do Fogão veio de Alex Telles, e os outros dois de Luiz Henrique e Júnior Santos. O gol do Galo foi marcado por Eduardo Vargas, após cobrança de escanteio de Hulk.

A vitória do time fluminense veio apesar da equipe jogar com um a menos desde o início do primeiro tempo da partida disputada no estádio Monumental de Buenos Aires.