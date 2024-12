Black Friday 2024: Problemas com as entregas lideram reclamações no Procon

Em um primeiro balanço da Black Friday deste ano divulgado pelo Procon-SP, a principal queixa dos consumidores está relacionada a atrasos nas entregas de mercadorias. Os consumidores também reclamaram sobre produtos ou serviços diferentes do que foi adquirido; cancelamento de compras após o fechamento da venda; maquiagem de preço e indisponibilidade do item anunciado.

O total de queixas foi de 2.016, entre reclamações registradas no site e consultas e orientações feitas pelas redes sociais. Problemas com entrega somaram 639 casos.

O que aconteceu

A Black Friday é marcada para a última sexta-feira de novembro, após o feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos. A data é marcada por descontos em lojas físicas e online, para aquecer as vendas para o Natal. No Brasil, o comércio também promove promoções e descontos para os consumidores.

Segundo o Procon, os consumidores registraram mais reclamações quanto à entrega dos produtos. Entre as reclamações feitas no site e por outros canais, foram ao menos 639 casos registrados até o momento. Entre as empresas, as mais reclamadas este ano foram: Dotcom / Sephora e Magazine Luiza / Netshoes / Epoca Cosmeticos / Magalupay / Hub Fintech.O balanço completo está disponível no site do Procon-SP.

Os especialistas do Procon-SP afirmam que as informações disponíveis devem ser usadas pelas empresas para melhorar a gestão dos negócios. "Mais do que alertar o consumidor, as informações sobre os problemas mais reclamados deveriam ser utilizadas para identificar gargalos e melhorar toda a gestão do negócio, retirando a marca das listas futuras e melhorando o relacionamento com o consumidor", descreve a nota.

O Procon-SP se reúne periodicamente com as empresas e discute as questões reclamadas, com base em informações reais dos consumidores. Se bem utilizados, estes dados oferecem uma oportunidade de mudança estratégica para a melhoria de todo o negócio.

Luiz Orsatti Filho, diretor-executivo do Procon-SP

Procon segue recebendo reclamações de consumidores sobre a Black Friday. O órgão informa que desde 30 de outubro foi disponibilizado ao público um atalho para indexar as reclamações de Black Friday, para pode atuar com maior agilidade na análise e atendimento dessas queixas.

Fiscais do Procon também monitoraram mais de 60 produtos de 10 sites de comércio eletrônico, para identificar eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Equipes também percorreram estabelecimentos em todo o Estado.