Arsenal goleia West Ham e ultrapassa City no Campeonato Inglês

O Arsenal goleou o West Ham por 5 a 2 neste sábado (30), pela 13ª rodada, e subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês ultrapassando o Manchester City, que no domingo enfrenta o líder Liverpool.

Os 'Gunners' chegaram a 25 pontos, seis atrás dos 'Reds' e dois à frente dos 'Citizens', que farão o jogo mais importante da rodada em Anfield.

No clássico londrino, o Arsenal foi muito superior e construiu a goleada já no primeiro tempo.

Marcaram para os 'Gunners' o brasileiro Gabriel Magalhães (10'), Leandro Trossard (27'), Martin Odegaard (34'), Kai Havertz (36') e Bukayo Saka (45'+5). Os 'Hammers' descontaram com Aaron Wan-Bissaka (38') e Emerson Palmieri (40').

"Os três últimos jogos nos permitiram recuperar nosso melhor nível, nossa maneira fluida e dinâmica de jogar... Mas sabemos que neste campeonato não é suficiente", ressaltou Saka.

O Arsenal vinha de uma série de quatro jogos sem vencer na Premier League antes da data Fifa de novembro, mas se recuperou vencendo o Nottingham Forest (3 a 0), o Sporting de Portugal pela Liga dos Campeões (5 a 1) e agora com a goleada sobre o West Ham.

- Leicester à espera de Van Nistelrooy -

Mais cedo, o Leicester sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogos diante do Brentford (4 a 1), na véspera da chegada do técnico holandês Ruud Van Nistelrooy.

Os 'Foxes' venciam por 1 a 0 com 21 minutos de jogo, mas voltaram a mostrar vulnerabilidade na defesa e acabaram sofrendo quatro gols, três deles em jogadas de escanteio.

O atacante alemão Kevin Schade marcou um 'hat-trick' (29', 45'+8 e 59'), seus primeiros gols nesta temporada.

Van Nistelrooy, de 48 anos, vai estrear no comando do Leicester na próxima terça-feira, contra o West Ham.

O treinador holandês trabalhou como interino no Manchester United entre a demissão de Erik Ten Hag no final de outubro e a chegada de Rúben Amorim no dia 11 de novembro.

Em outros jogos do dia, o Nottingham Forest (6º) venceu o Ipwich (19º) por 1 a 0 e o Bournemouth (11º) bateu o Wolverhampton (18º) por 4 a 2, enquanto Crystal Palace (17º) e Newcastle (10º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Southampton 1 - 1

- Sábado:

Brentford - Leicester 4 - 1

Crystal Palace - Newcastle 1 - 1

Wolverhampton - Bournemouth 2 - 4

Nottingham - Ipswich Town 1 - 0

West Ham - Arsenal 2 - 5

- Domingo:

(10h30) Chelsea - Aston Villa

Tottenham - Fulham

Manchester United - Everton

(13h00) Liverpool - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16

2. Arsenal 25 13 7 4 2 26 14 12

3. Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5

. Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5

5. Chelsea 22 12 6 4 2 23 14 9

6. Nottingham 22 13 6 4 3 16 13 3

7. Brentford 20 13 6 2 5 26 23 3

8. Tottenham 19 12 6 1 5 27 13 14

9. Aston Villa 19 12 5 4 3 19 19 0

10. Newcastle 19 13 5 4 4 14 14 0

11. Bournemouth 18 13 5 3 5 20 19 1

12. Fulham 18 12 5 3 4 17 17 0

13. Manchester United 16 12 4 4 4 13 13 0

14. West Ham 15 13 4 3 6 17 24 -7

15. Everton 11 12 2 5 5 10 17 -7

16. Leicester 10 13 2 4 7 16 27 -11

17. Crystal Palace 9 13 1 6 6 11 18 -7

18. Wolverhampton 9 13 2 3 8 22 32 -10

19. Ipswich Town 9 13 1 6 6 13 24 -11

20. Southampton 5 13 1 2 10 10 25 -15

