App de delivery dará cupom para quem se sentiu 'enganado' na Black Friday

O que aconteceu

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas da Ambev, dará descontos para quem se sentir enganado com as promoções de Black Friday.

Para isso, o app dará cupons de R$ 20 para consumidores que compraram bebidas em outros lugares e depois viram que os produtos estavam mais baratos no Zé Delivery.

A promoção será válida entre 20h de domingo (1º/12) e segunda-feira (02/12), para quem comprovar que comprou uma bebida mais cara em outro lugar.

Os produtos válidos serão packs de Corona (long neck, 269 ml, 350 ml e 210 ml), packs de Spaten (long neck, 269 ml, 350 ml e 473 ml), packs de long necks de Stella Artois, Whisky Red Label 1l e Vodka Smirnoff 998ml.

A campanha de divulgação será estrelada por Aracy Wolf e Fabiano Augusto, rostos famosos de comerciais nos anos 1990 e 2000.

Confira o comercial:

A mecânica funcionará da seguinte forma: a pessoa deve identificar que pagou mais caro por um produto participante da ação em outro site ou loja durante o mês de novembro.

Depois, ela precisará acessar o site da promoção, realizar o cadastro, aceitar os termos da promoção e enviar a nota fiscal, comprovando que o valor pago foi superior ao preço do mesmo produto disponível no Zé Delivery.

Após a validação, o consumidor receberá o cupom do Zé Delivery em até 6 dias úteis.