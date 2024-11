Alerta amarelo: veja previsão de acumulado de chuva para 13 Estados brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 13 Estados do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País. A previsão é válida até a manhã de domingo, 1º, podendo ser atualizada.

Neste período, a expectativa é de chuva de até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Veja Estados afetados:

- Amazonas

- Rondônia

- Pará

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Goiás

- Tocantins

- Santa Catarina

- Paraná

- São Paulo

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

- Espírito Santo

Previsão de nova frente fria para SP

Neste sábado, 30, a cidade de São Paulo amanheceu com tempo fechado e previsão de chuva. De acordo com o Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a temperatura seguirá em gradual elevação. "Há previsão para chuvas rápidas e isoladas entre a tarde e a noite", disse o órgão.

A expectativa é de tempo instável e chuvoso entre o fim de semana e os primeiros dias de dezembro. "São esperados volumes mais elevados de precipitação a partir da segunda-feira, 2, por conta da chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista", acrescenta o CGE.

O domingo deve começar com sol entre muitas nuvens e sensação de calor. As chuvas ocorrem de forma rápida e isolada entre a tarde e o início da noite, porém com baixo volume, conforme o órgão municipal.

Segundo a Meteoblue, entre terça-feira, 3, e quinta-feira, 5, as temperaturas devem ficar mais amenas na capital paulista.

- Sábado: entre 21ºC e 27ºC;

- Domingo: entre 20ºC e 30ºC;

- Segunda-feira: entre 22ºC e 31ºC;

- Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.

Recomendações:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.