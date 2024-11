Wall St sobe, com vendas da Black Friday e varejistas em foco

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street operavam em alta em um pregão encurtado pela Black Friday e a caminho de ganhos mensais, com o início da temporada de compras de fim de ano colocando as ações do varejo em foco.

Os investidores avaliavam os varejistas, que devem atrair milhões de compradores com seus grandes descontos na Black Friday, já que os clientes deram início a suas compras de fim de ano.

A Adobe Analytics estimou que os consumidores gastarão um recorde de 10,8 bilhões de dólares em compras online na Black Friday de 2024, um aumento de 9,9% em relação ao ano passado.

As ações da Target subiam 1,5%, enquanto as da Hasbro ganhavam 3,7%, as da Costco avançavam 0,8%, Walmart tinha alta de 0,4% e Nike subia 0,5%.

"Os varejistas fazem muitas importações. Os níveis de estoque são muito importantes para sua lucratividade e capacidade de controlar as margens, portanto, eles serão um dos setores no fogo cruzado (das tarifas)", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

"Mas até agora... (as coisas estão) parecendo bastante sólidas para as vendas da Black Friday e da Cyber Monday."

O Dow Jones subia 0,55%, a 44.966,95 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,59%, a 6.034,18 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,79%, a 19.210,71 pontos.

As ações de tecnologia da informação, incluindo a Nvidia e a Apple, ajudaram a impulsionar o índice de referência S&P 500, enquanto os setores industrial e financeiro elevaram o Dow.