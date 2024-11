Rui Costa menciona trama de golpistas contra Lula na frente de bolsonarista Tarcísio

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, mencionou na frente do governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), os supostos planos descobertos pela Polícia Federal para matar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes e evitar a posse do petista. Tarcísio é um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, que foi indiciado na investigação sobre os planos de golpe. A Polícia Federal afirma que o ex-presidente sabia sobre os planos de assassinato.

"O senhor Lula mostra, mais do que nunca, a figura de um estadista que não se abala um milímetro mesmo com todas as informações e notícias que vieram à tona daqueles que tramaram um golpe de Estado. Chegaram a tramar algo que ninguém nesse salão ou no País imaginava, que alguém teria coragem de tramar a captura, o sequestro, a morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um presidente da República eleito e de um vice-presidente da República eleito", declarou o ministro da Casa Civil.

O trecho em que Costa afirma que "ninguém nesse salão imaginava" é uma forma de deixar claro que ele não acusa Tarcísio de ter algo a ver com a história.

O governador de São Paulo, assim como o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), estavam na mesma solenidade.

O evento foi para anunciar financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a obras de transporte público no Estado. Tarcísio deixou o local sem falar com jornalistas.