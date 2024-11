Proliferação nuclear do Irã é "ameaça crítica" nos próximos meses, diz chefe de espionagem francês

GENEBRA (Reuters) - O risco de proliferação nuclear do Irã é uma séria ameaça nos próximos meses, e Reino Unido e França estão elaborando estratégias para se preparar para tal evento, disse o chefe do serviço de inteligência estrangeira da França na sexta-feira.

"Nossos serviços estão trabalhando lado a lado para enfrentar o que é, sem dúvida, uma das ameaças, para não dizer a ameaça mais crítica, nos próximos meses - a possível proliferação atômica no Irã", disse Nicolas Lerner na embaixada britânica em Genebra.

Seus raros comentários públicos ocorrem no momento em que o Irã e as potências europeias se reúnem em Genebra para discutir o programa nuclear do Irã, a situação no Oriente Médio e os laços de Teerã com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia.

(Reportagem de John Irish e Gabriel Stargardter)