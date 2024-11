PIB de Portugal cresce 1,9% no confronto anual do 3º trimestre e confirma primeira leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 1,9% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado, de acordo com a segunda leitura do indicador divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nesta sexta-feira, 29. O resultado confirma a primeira leitura e representa uma aceleração comparado ao avanço de 1,6% na taxa anual do segundo trimestre.

Na comparação trimestral, o PIB português avançou 0,2% no período, segundo a agência, sinalizando estabilidade ante o trimestre anterior.