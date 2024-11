Passageiros enfrentam transtornos para remarcação de voos em Congonhas após chuva

Passageiros que tiveram voos cancelados nessa quinta-feira, 28, no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no período da tarde ainda enfrentam transtornos para realizar a remarcação de voos na manhã desta sexta-feira, 29.

Segundo a Aena, concessionária que administra o aeroporto, a operação está normal para pousos e decolagens neste momento. A empresa ainda alega que em razão das condições climáticas do dia anterior, e por ajuste de malha das companhias aéreas, houve 35 chegadas e 37 partidas canceladas.

Por volta das 22 horas, o aeroporto já operava normalmente para pousos e decolagens, mas o saguão permanecia cheio de passageiros que não conseguiram embarcar. O cenário era de longas filas, confusão e falta de informação. Entre os clientes da Gol, a fila que tinha início no setor de embarque atravessava toda a área do aeroporto, até o saguão de desembarque, do lado oposto.

Na manhã desta sexta-feira, a Gol disse que oito voos foram alternados para outras bases e 18 voos cancelados que tinham como origem ou destino o Aeroporto de Congonhas.

"Caos estabelecido", disse Júlio Macondo, por meio das redes sociais. "Seria necessária uma estrutura melhor no Aeroporto de Congonhas para atender os passageiros da melhor forma possível", afirmou Thiago Santos, outro internauta.

"Os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com reacomodação nos próximos voos disponíveis", disse a companhia.

Já a Latam informou que alguns de seus voos de origem e com destino para São Paulo no Aeroporto de Congonhas e também no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde da quinta-feira foram cancelados, atrasados ou alternados por "motivo de meteorologia".

A companhia esclareceu ainda que está oferecendo toda a assistência necessária aos passageiros, que estão sendo realocados nos próximos voos, e recomenda que, antes de se dirigirem aos aeroportos, os clientes com viagens programadas consultem o status de seus voos na página Minhas Viagens.

Sobre cancelamento de voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, procurada, a Gru Airport, que administra o terminal, disse que está apurando a situação e compartilha informações, em breve.