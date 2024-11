Pacheco diz que apoia pacote de cortes de gastos "com restrições e possibilidade de incremento"

(Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira que sua posição em relação ao pacote de corte de gastos anunciado nesta semana pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de "apoio com restrições e possibilidade de incremento".

Em entrevista à CNN Brasil, Pacheco afirmou que a proposta também apresentada pelo governo de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais mensais será analisada "mais à frente" e sob condição de haver espaço fiscal para adoção da medida.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a isenção será fiscalmente neutra, pois será compensada com a taxação daqueles que tem renda mensal superior a 50 mil reais e outras medidas.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)