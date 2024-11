Ministro da Defesa da Rússia visita Coreia do Norte para reforçar cooperação

O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, celebrou nesta sexta-feira o fortalecimento dos vínculos com a Coreia do Norte, onde desembarcou para uma visita oficial, indicou um comunicado de seu ministério.

Durante a viagem oficial a Pyongyang, Belousov se reunirá com alguns "comandantes militares e político-militares" da Coreia do Norte, com a qual a Rússia assinou recentemente um tratado de defesa mútua, destacou outro comunicado do Ministério da Defesa.

O ministro foi recebido no aeroporto de Pyongyang por seu homólogo norte-coreano, o general No Kwang Chol, com uma orquestra e honras militares, segundo um vídeo divulgado pelo ministério russo.

"Os laços amistosos entre Rússia e Coreia do Norte estão se expandindo ativamente em todos os âmbitos, incluindo a cooperação militar", disse Belousov, citado pelas agências de notícias russas.

Os encontros em Pyongyang "servirão para reforçar ainda mais a parceria estratégica russo-coreana no âmbito da defesa", completou.

No Kwang Chol disse que o Exército norte-coreano está determinado a "reforçar e desenvolver" a cooperação com o Exército russo, segundo o comunicado.

Rússia e Coreia do Norte reforçaram a aliança nos últimos anos e, em junho, assinaram um tratado de defesa mútua, ratificado recentemente.

As duas nações são objetos de sanções da ONU: no caso da Coreia do Norte pelo desenvolvimento de seu arsenal nuclear e no caso da Rússia pela ofensiva na Ucrânia.

Estados Unidos e Coreia do Sul afirmam que o regime de Kim Jong Un enviou mais de 10.000 soldados à Rússia para ajudar o país aliado na linha de frente contra a Ucrânia.

Fontes do governo sul-coreano e um centro de estudos afirmaram na semana passada que, em troca, Moscou fornece combustível, mísseis antiaéreos e ajuda econômica a Pyongyang.

bur/gmo/dbh/sag/avl/fp

© Agence France-Presse