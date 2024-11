Milito garante que Atlético-MG chega preparado para a final da Libertadores

Apesar da série de dez jogos sem vencer, o técnico argentino Gabriel Milito garantiu, nesta sexta-feira (29), que o Atlético-MG chega preparado para a final da Copa Libertadores, contra o Botafogo.

"Chegamos realmente muito bem, com muita vontade, não poderia ser de outra maneira. Sentimos um grande privilégio de estar aqui", disse Milito em entrevista coletiva no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, palco da decisão de sábado.

"O sonho é muito grande, mas temos que ter inteligência emocional e é imprescindível saber que temos que jogar como sabemos", acrescentou.

O 'Galo' vai disputar sua segunda final de Libertadores, depois de ter sido campeão em 2013 liderado pelo astro Ronaldinho Gaúcho.

Mas o momento da equipe não é bom: sem chances de título no Campeonato Brasileiro e derrotado na final da Copa do Brasil pelo Flamengo há duas semanas.

O Botafogo, por outro lado, lidera o Brasileirão a duas rodadas do fim.

"Com muito esforço, e com justiça, estamos nesta final. O sonho de ganhar a Copa está latente", afirmou Milito.

"Seremos um time corajoso. Se o adversário permitir, tentaremos atacar e vamos defender longe do nosso gol. Temos que competir de maneira perfeita. O time já fez isso e essa é a minha confiança", acrescentou.

- "Momento histórico" -

Exceto pelo lesionado meia ofensivo Matías Zaracho, o Atlético conta com todo o elenco para conter o poderoso ataque do Botafogo, formado por Igor Jesus, Luiz Henrique, Jefferson Savarino e Thiago Almada.

"Às vezes eles são tão bons que se tornam incontroláveis, mas sabemos claramente como vamos defender", garantiu Milito. "Não haverá nenhuma surpresa [na escalação do Atlético], estamos preparados".

A conquista do troféu mais importante do continente é vista como uma obsessão pelo capitão do 'Galo', o atacante Hulk, de 38 anos.

"Momento histórico, especial, somos privilegiados de disputar uma decisão tão importante. Mas temos que desfrutar", disse o camisa 7 em entrevista coletiva. "É o jogo mais importante da minha vida, por muitas coisas".

Hulk considerou que o Botafogo é o favorito, porque, na sua visão, teve uma temporada melhor.

"Mas o jogo de amanhã é outra história", avisou.

Além de levantar a Libertadores, o campeão ficará com a última das 32 vagas no novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos em 2025.

Tanto Milito como Hulk preferiram se concentrar no jogo de sábado e deixar para depois a possível participação do Atlético no Mundial.

"Não podemos falar do futuro sem o amanhã", disse o atacante.

raa/ol/cb/mvv

© Agence France-Presse