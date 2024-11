Macron elogia artesãos pela restauração da Catedral de Notre-Dame em Paris

Por Elizabeth Pineau e Michaela Cabrera

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou na sexta-feira os mais de 1.000 artesãos que ajudaram a reconstruir a Catedral de Notre-Dame de Paris, no que ele chamou de "o projeto do século", cinco anos e meio depois que um incêndio atingiu o local.

A catedral do século 12, um dos monumentos mais queridos e visitados da capital francesa, reabrirá suas portas na próxima semana para turistas e fiéis católicos.

"Nunca antes vimos um canteiro de obras como esse. Todos vocês tiveram sua participação no projeto do século", disse Macron em uma reunião que incluiu carpinteiros, pedreiros, restauradores de arte, bombeiros e doadores.

"A queima de Notre-Dame foi uma ferida nacional e vocês foram seu remédio, (restaurando-a) por meio de determinação, trabalho duro e comprometimento."

Os trabalhadores, que incluem membros da elite "Compagnons du Devoir", uma guilda secular de artesãos considerada a melhor da França, explodiram em aplausos alegres quando Macron concluiu seu discurso com um "obrigado" final.

O trabalho de reconstrução restaurou a torre da catedral, sua abóbada, arcobotantes, vitrais e gárgulas de pedra esculpida à sua glória passada, com a pedra branca e as decorações douradas brilhando mais do que nunca.

É muito diferente da noite de 15 de abril de 2019, quando os telespectadores da França e do mundo assistiram horrorizados ao teto e à torre da catedral explodirem em chamas e desabarem em um incêndio violento que também ameaçou as torres sineiras, que evitaram a destruição por pouco.

Em sua visita ao local, Macron pareceu profundamente impressionado com a luz que entrava através das janelas renovadas.

"Isso é impressionante", disse ele enquanto visitava a catedral com sua esposa Brigitte, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e outras autoridades de alto escalão.

Uma cerimônia de abertura - para a qual foram convidados celebridades e chefes de Estado - está planejada para a noite de 7 de dezembro, seguida por dias de missas especiais para celebrar a reabertura e agradecer àqueles que ajudaram a salvar e reconstruir a catedral.

O dinheiro arrecadado na reforma, vindo de todas as partes do mundo - foi de mais de 840 milhões de euros, de acordo com o gabinete de Macron.