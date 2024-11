Futuros sobem antes de sessão reduzida em meio à Black Friday

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os três índices a caminho de ganhos mensais, uma vez que a temporada de compras de fim de ano começou com uma nota positiva nos Estados Unidos e a atenção dos investidores se voltava para as ações de varejistas.

Os principais índices fecharam em baixa na quarta-feira, véspera do feriado de Ação de Graças, depois que dados mostraram sinais de estagnação da desinflação, reforçando as apostas de que o Federal Reserve poderá manter a cautela em relação aos cortes na taxa de juros no próximo ano.

Os investidores monitorarão as ações de varejistas, que devem atrair milhões de compradores com seus descontos acentuados na Black Friday, à medida que os clientes começam a fazer suas compras de fim de ano.

A Federação Nacional do Varejo, um grupo comercial dos EUA, espera que cerca de 85,6 milhões de consumidores visitem as lojas este ano, em comparação com 76 milhões na Black Friday de 2023.

As ações da Target subiam 0,8%, a TJX avançava 0,6%, o Walmart ganhava 0,5% e a Nike tinha alta de 0,4% nas negociações de pré-abertura.

"Esse megaevento é uma bênção mista para os varejistas. Ele provoca uma onda de compras tão grande na busca por um bom negócio que cerca de três quartos das pessoas, na verdade, adiarão seus gastos no período que antecede o evento", disse Susannah Streeter, diretora de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

"Durante o período promocional, isso também significa vender com desconto, (o que) significa uma margem de lucro menor em um momento em que eles estão sendo pressionados pelo aumento dos custos com equipe."

O futuro do S&P 500 subia 0,29%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,34%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,35%.

Os principais índices estão no caminho certo para obter ganhos mensais, com o S&P 500 perto de obter sua maior alta em um mês desde fevereiro.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)