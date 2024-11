Forças jihadistas entram na cidade síria de Aleppo, afirma ONG

As forças jihadistas e rebeldes que lançaram, na quarta-feira, uma grande ofensiva no norte da Síria entraram nesta sexta-feira (29) na cidade de Aleppo, sob controle do governo, indicaram uma ONG e várias testemunhas.

Milicianos da organização jihadista Hayat Tahrir al Sham e seus aliados "entraram nos bairros do oeste e do sudoeste" da cidade, afirmou o diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

Duas testemunhas confirmaram à AFP que viram homens armados e cenas de pânico nesta grande cidade do norte da Síria.

lk/at/avl/jvb/yr/dd

